Résistez au chant des sirènes

Monsieur Roberge,

Vous venez d’hériter de grandes et lourdes responsabilités. En tant que ministre de l’Éducation, vous devrez prendre position sur de multiples questions et choisir. Votre chef et vous mettez l’accent sur l’importance de l’éducation et je ne peux que m’en réjouir. Cela dit, cela peut aussi être inquiétant, car vous devrez éviter tous les pièges dans lesquels vos prédécesseurs sont tombés les uns après les autres.

Tout comme vous, je suis enseignant, mais je suis perplexe devant vos constats. À vous entendre, une bonne partie de la solution passe par une meilleure formation initiale du personnel enseignant, une formation continue accrue et la création d’un ordre professionnel. Il n’y a qu’un tout petit pas à franchir pour comprendre que vous identifiez les enseignantes et enseignants comme le problème en éducation. Pour moi, elles et ils ne sont pas le problème, mais bien la solution.

Et si vous changiez la façon d’être ministre de l’Éducation ? Et si vous écoutiez les solutions amenées depuis tant d’années par celles et ceux qui font l’école ? Et si les enseignantes et enseignants du Québec avaient raison depuis toutes ces années ? N’avez-vous jamais eu le sentiment lorsque vous étiez enseignant que les décisions prises n’avaient aucun lien avec ce que vous et vos élèves viviez ?

Vous rencontrerez au cours des prochains mois de supposés experts qui vous expliqueront à coups de graphiques, de courbes de performance et de plans stratégiques ce qu’il faut faire pour régler les problèmes de notre système d’éducation. Vous devez résister à ces gens. Vous devez cesser d’écouter ceux qui ont créé les problèmes et vous tourner vers celles et ceux qui ont l’expertise de vivre l’école au quotidien. Résistez à l’appel de ceux qui nous ont amenés dans ce gouffre, résistez au chant des sirènes.

Martin Lauzon, enseignant

Le 24 octobre 2018

Humanitarisme

Le président des États-Unis s’apprêterait à envoyer l’armée pour stopper les aspirants réfugiés honduriens. Ces gens ont usé leurs souliers, leurs jambes et leurs coeurs pour trouver un monde meilleur. Qu’attendons-nous pour les recevoir ? Faisons un exercice d’empathie entre deux joints, deux bières ou deux séries télé et mettons-nous à leur place. Devenons eux et elles et faisons un pas historique en proposant à nos voisins du sud d’aller les chercher en autobus pour leur donner, en premier, un toit et de la nourriture. Pour que ces gens respirent enfin et se reposent d’une épopée désespérée en terre amie.

Marc Boucher

Laval, le 26 octobre 2018

Crucifix et mauvaise foi

Par son entêtement à vouloir garder le crucifix « présidentiel » à l’Assemblée nationale, François Legault pourrait être accusé de mauvaise foi et risquerait ainsi de saboter la crédibilité de sa politique de laïcité. Prétendre que ce crucifix, placé où il est, n’est pas un symbole religieux n’a aucun sens : les symboles (comme, par exemple, les mots) ont une signification avant et en dehors de nous et on ne peut donc appeler un chat un chien. Évidemment, il nous faut connaître et reconnaître le patrimoine qui est le nôtre avec les symboles qui l’expriment, mais on aurait tort de le célébrer et de l’honorer en bloc. La présence du crucifix au-dessus du fauteuil du président de l’Assemblée nationale voulait marquer l’acoquinement entre le pouvoir civil d’un gouvernement conservateur et une Église totalitaire qui aspirait à régner sur les coeurs et les esprits (parfois sur les corps aussi !) de toute la société. C’est là un morceau sombre de notre patrimoine qui ne mérite pas aujourd’hui une place d’honneur, de la même façon que les institutions américaines des États du Sud ne devraient plus faire flotter le drapeau confédéré. Faudra-t-il refaire entendre le doux chant des Femen lors de leur célèbre visite au parlement : « Crucifix, décâ... ! »

François Thérien

Montréal, le 26 octobre 2018