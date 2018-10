Liberté, fidélité et partage pour guider notre laïcité

Je suggère au nouveau ministre Simon Jolin-Barrette d’inscrire dans sa future loi les principes suivants pour éviter toute discrimination et en faciliter l’acceptation :



1. La magistrature, la police, les écoles publiques et privées subventionnées du primaire et du secondaire de même que les CPE sont des institutions laïques, c’est-à-dire étanches à l’égard de tout pouvoir ou influence religieuse. En conséquence, toutes les catégories de personnels qui donnent vie à ces institutions, et en guise de respect, doivent s’abstenir, et sans exception, de porter des signes religieux.



2. Aussitôt la loi sanctionnée et mise en vigueur, tous les personnels portant des signes religieux auront six mois pour y renoncer ou jusqu’au jour où le crucifix de l’Assemblée nationale sera retiré officiellement, si cette date devait être postérieure à ce délai.



3. L’Assemblée nationale du Québec étant l’institution des institutions, et devant donner l’exemple d’une absolue neutralité et d’une laïcité exemplaire, retirera son crucifix, aussitôt qu’un consensus sera trouvé, pour le remplacer de façon digne et respectueuse par, je suggère, trois valeurs ancestrales, universelles et de dialogue que ce crucifix aura pu nous inspirer comme peuple de foi ou de culture chrétienne, et ce, depuis plus de 400 ans.



Ce jour du retrait sera aussi le jour où, dans le but d’afficher une laïcité exemplaire, tant les députés que les personnels administratifs s’abstiendront, par respect pour l’institution laïque par excellence que doit être l’Assemblée nationale, de porter tout signe ou vêtement religieux.



En conclusion, je formulerais un souhait : que les trois valeurs retenues pour remplacer notre crucifix soient celles-ci : liberté, fidélité, partage, et ce, comme proposition de départ pour une éventuelle et nécessaire consultation des Québécois et Québécoises à ce sujet.

Denis Forcier

Shefford, le 18 octobre 2018



Recrutons des résidents en médecine d’ici et non des Saoudiens

Pourquoi les universités canadiennes continuent-elles de recruter des résidents en médecine saoudiens ? N’oublions pas la menace de cette pratique sur notre système de santé. Alors que les hôpitaux essaient désespérément de remplacer plus de 1000 résidents en médecine saoudiens, il est clair que ces postes ne sont pas des ajouts temporaires, mais que les résidents en médecine qui viennent de l’étranger mobilisent d’importantes ressources pour la formation des médecins.



Les Canadiens ont exprimé haut et clair leur opinion voulant que nos ressources médicales et que nos formateurs en médecine soient utilisés pour former des médecins québécois et canadiens qui contribueront à notre système de santé dans le futur.



Si les Québécois veulent plus de médecins, ils doivent insister auprès des politiciens au gouvernement du Québec pour qu’ils financent plus de postes en résidence en médecine et que ces postes soient ouverts à tous les Canadiens qualifiés.



Ceci comprend les Canadiens bilingues qui ont obtenu un diplôme accrédité à l’étranger, sans que ça coûte quoi que ce soit aux contribuables. Espérons que nos écoles de médecine soient progressives et qu’elles voient dans cet événement l’occasion de promouvoir l’éducation et la formation de médecins québécois et canadiens.

Rosemary Pawliuk, présidente, Society of Canadian Medical Students Abroad

Le 23 octobre 2018