Pour mémoire

Au moment où reprend, avec le nouveau gouvernement, le débat sur l’abolition des commissions scolaires, je voudrais rappeler qu’en 1982, le Parti québécois de René Lévesque voulait lui aussi abolir ces commissions scolaires. Après un débat en conseil des ministres, le principe en avait été acquis et on décida d’aller d’abord en consultation avec un Livre blanc. On avait pris note du désintérêt massif de la population pour les élections scolaires (moins de 5 %), du fait que les CS ne contrôlaient plus le contenu pédagogique, le salaire de leur personnel, leurs budgets, dont le taux de taxes foncières (alors fixé par le gouvernement), etc. Des structures sans contenu qu’on devait abolir pour donner ce pouvoir non pas au ministère de l’Éducation, mais aux écoles elles-mêmes. Dans un Livre blanc déposé par le ministre Camille Laurin le 21 juin 1982, intitulé L’école québécoise : une école communautaire, responsable, on lit : « Les écoles deviendront des corporations publiques dotées d’un conseil d’administration où les parents […] seront majoritaires […] Le suffrage universel sera aboli. Les commissions scolaires dorénavant conçues comme des coopératives de service seront administrées par les représentants de chacune des écoles auxquelles s’ajouteront des représentants élus des municipalités […] La carte des commissions scolaires sera considérablement modifiée […]. Puis, le ministère de l’Éducation verra son rôle redéfini en fonction de la nouvelle configuration du système. »

Donc, pour René Lévesque et son gouvernement progressiste, il était clair que les Commissions scolaires devaient être abolies, excepté leur nom pour des raisons constitutionnelles.

Michel Lemieux, ancien conseiller au cabinet de René Lévesque

Québec, le 18 octobre 2018

Les signes religieux peuvent être offensants

Dans le débat sur le port des signes religieux ostentatoires, une chose qu’on oublie habituellement de signaler, c’est que ces signes religieux peuvent souvent être offensants pour ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances. Qu’on me permette de rapporter une anecdote significative à ce propos. Dans les années 1950, mon père, qui était cuisinier et qui savait aussi la pâtisserie, travaillait souvent les week-ends pour Mme Schwartz qui offrait des services de traiteur dans la communauté juive, pour des bar-mitsva ou des noces. Un jour, mon père avait croisé deux cordons de crème au beurre sur le dessus d’un gâteau, et on lui a demandé de reprendre cette décoration, étant donné que la croix était un signe offensant pour les juifs. Papa, tout bon catholique qu’il ait été, ne s’était pas formalisé de cette requête, car il pouvait très bien comprendre que des juifs, dont plusieurs survivants des camps qui avaient un numéro tatoué sur l’avant-bras, puissent se sentir blessés par un tel signe et il avait refait une autre décoration.

On oublie donc, il me semble, qu’un chrétien palestinien puisse ainsi se sentir blessé par la kippa de Lionel Perez, qu’un Indien parent de victimes des attentats terroristes au Pendjab puisse s’offusquer du turban sikh de Jagmeet Singh ou qu’une réfugiée iranienne ne supporte pas le voile d’Eve Torres, cette lobbyiste musulmane qui a investi Québec solidaire. Et que tous ces Québécois qui ne sont pas catholiques puissent souhaiter qu’on enlève le crucifix à l’Assemblée nationale !

Robert Laliberté

Le 17 octobre 2018