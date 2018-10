Le féminisme part en fumée

En se concentrant uniquement sur la nouvelle loi sur le cannabis qui entrera en vigueur sous peu, le Québec passe sous silence le premier anniversaire du mouvement féministe international #MeToo, démontrant des priorités désolantes pour une société.

Le 15 octobre, ce mouvement féministe à l’échelle internationale célébrait sa première année et se permettait de contempler le travail effectué depuis le lancement de ce mouvement à l’automne dernier. Marlihan Lopez, agente de liaison pour les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), partage que beaucoup de travail reste à faire dans ce domaine. Sujet ne semblant pas avoir une si grande importance puisque le principal sujet de l’heure, pour la majorité des Québécois, est de savoir où, quand ou à quel âge ils vont avoir le droit de consommer légalement.

Pensons seulement à Christine Blasey Ford, aux États-Unis, ou au millier d’autres femmes à travers le monde qui se battent chaque jour pour que justice soit rendue. Par contre, n’en avez-vous peut-être même pas entendu parler, tant l’information est camouflée sous une vague d’articles de craintes ou de revendications concernant le fameux cannabis légal.

Il sera donc toujours aussi inquiétant pour une femme de marcher seule le soir, mais elle pourra désormais le faire un joint à la main.

Le 15 octobre 2018

Les principes de la neutralité au zénith

Le gouvernement de M. François Legault a enfin décidé d’aller de l’avant et de légiférer en matière de neutralité et de laïcité de l’État. Je suis de celles et ceux qui estiment que le fruit est mûr et qu’il est encore plus risqué de laisser faire, comme l’a fait par définition, dirait-on, le Parti libéral sous M. Charest et M. Couillard. Le fruit est mûr, car après dix ans, le travail de la commission Bouchard-Taylor a fait son chemin dans les esprits et, surtout, il est impérieux de mettre enfin en place les principes seuls capables d’éclairer un débat qui ne finit pas de s’enliser dans les conséquences et les effets. [...] Il faut un État laïque ET d’apparence laïque.

La culture commune est une culture civique, démocratique, d’égalité de chacune et de chacun. Il faut d’abord reconnaître la liberté de conscience qui donne à chacune et à chacun le droit d’appartenance ou pas à une croyance, à une religion. Il convient de rappeler qu’au dernier recensement où la question a été posée, 6 % des Canadiens déclaraient n’appartenir à aucune religion, soit le plus fort pourcentage après les catholiques. Liberté de conscience et liberté de religion sont garanties par l’État dans la reconnaissance formelle de la séparation de l’État et des Églises, dans la distinction et la séparation du civil et du religieux. Ni État dans l’Église ni Église dans l’État.

Le gouvernement aura tout intérêt à bien faire comprendre que la meilleure garantie de la liberté de la religion et des religions réside dans la neutralité de l’État, qui n’est ni pour ni contre la religion, mais qui en assure le respect comme pour les autres libertés.

L’expérience historique québécoise de l’État ne permet pas d’appréhender qu’il se comporterait comme la République française en 1793 ou en 1903 ou qu’un gouvernement bolchevique en 1917. Supputer un tel risque de dérive relève de la mauvaise foi et il est temps de dire à ceux qui clament les dangers du « républicanisme français » que l’argument a fait son temps et que le public n’est plus dupe. Il faut cesser de faire des Québécois foncièrement réformistes « tranquilles » des jacobins français.

En légiférant, le gouvernement de M. Legault ne ferait que satisfaire au souhait on ne peut plus clair et pressant de la Cour suprême de voir les gouvernements élus assumer une responsabilité qu’on a tendance par manque de courage à faire porter aux juges.

Le 15 octobre 2018