Pour la fin de la faim

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé mercredi matin la création du Conseil du système alimentaire montréalais (SAM). Il est très important que la population ait accès à de la nourriture de qualité et à un prix abordable.

Le tiers des familles montréalaises consacrent plus de 30 % de leurs revenus à se loger, soit 284 000 familles sur l’île de Montréal, et 17 % y consacrent même plus de la moitié de leurs revenus. C’est donc moins d’argent consacré à de la bonne nourriture. Sans toit, il est vrai que c’est plus dur de se nourrir, mais ça reste un besoin fondamental.

Une bonne alimentation aide au développement des enfants. Si, le matin, les enfants ne peuvent pas bien se nourrir à la maison, c’est déjà un problème. S’il n’y a rien pour déjeuner, y a-t-il quelque chose pour dîner ? Ça serait étonnant. Les enfants sont pris dans un cercle vicieux.

C’est difficile de se concentrer quand ton ventre cri famine, pour n’importe qui. La création du SAM viendra en aide aux familles de Montréal, mais il serait agréable que dans un avenir prochain tout le Québec puisse en bénéficier.

Le 16 octobre 2018

Taillefer à l’affût…

Avant la cérémonie d’assermentation des députés libéraux à l’Assemblée nationale, l’ex-président de la campagne électorale des libéraux, Alexandre Taillefer, a ouvert une brèche dans la position des libéraux eu égard aux signes religieux en avançant l’idée d’interdire le port de signes religieux chez les personnes ayant des pouvoirs de coercition, comme le préconisait le rapport Bouchard-Taylor, alors que la position des libéraux est d’obliger le « visage découvert » dans les interactions entre les citoyens et les représentants de l’État québécois.

Par ailleurs, lors d’une récente rencontre avec les médias, M. Taillefer n’a pas caché que ses réflexions actuelles n’excluent pas la possibilité de se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec au prochain congrès qui sera appelé à désigner un successeur à Philippe Couillard.

De mon point de vue, Alexandre Taillefer, dont l’ambition personnelle n’a jamais été mise en doute, est à l’affût tel un renard qui attend les circonstances propices pour sauter sur sa proie. C’est son droit.

Toutefois, si sa candidature éventuelle n’obtient pas davantage de succès que la campagne électorale des libéraux dont il était le président, je suis d’avis qu’il risque de revenir bredouille de sa « chasse ».

Québec, le 16 octobre 2018