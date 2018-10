Cannabis : une commission oubliée

Au moment où on légalise le cannabis, il convient sûrement de saluer les travaux exceptionnels faits par la commission LeDain, la Commission d’enquête sur l’usage non médical des drogues, il y a environ 50 ans. Mais en même temps, on ne peut que déplorer que toute la campagne sur la légalisation du cannabis se fasse sans que personne ne dise un mot du rapport de la commission.

Ce rapport a été salué et reconnu comme de loin le meilleur rapport à ce sujet au monde et il est encore abondamment cité à l’étranger. Il est vrai que certains aspects ont maintenant vieilli, à cause notamment de l’arrivée de nouvelles variétés de drogues et des changements des conditions du marché. Mais il s’agit d’un rapport tellement complet qu’il répond largement à des problèmes que l’on soulève maintenant et qu’en l’ignorant, on se prive de connaissances exceptionnelles, notamment la dissidence de la commissaire Marie-Andrée Bertrand, qui mériterait d’être abondamment citée et d’être saluée comme une visionnaire.

Comme ancien chercheur de la commission LeDain — dont j’étais l’un des deux ou trois francophones et pour laquelle j’étais responsable de projets de recherches, je regrette ce silence qui nous prive d’une masse de connaissances utiles et de très grande qualité.

Le 15 octobre 2018

Signes religieux : pour une solution juste

Faut-il, en ce domaine, adopter la solution préconisée par Jean Chrétien, soit ne rien faire et laisser passer le train ? Est-ce là une forme de sagesse venant d’un vieux routier de la chose politique ? Difficile à dire avec certitude. Mais il me semble que la solution de compromis proposée par l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, soit celle mise en avant par la commission Bouchard-Taylor, me semble juste. Celle-ci propose de limiter le port de signes religieux à ceux qui exercent une autorité contraignante, tels les juges, les policiers et les gardiens de prison. Les enseignants et éducatrices ou gardiennes d’enfants seraient à juste titre exclus de cette courte liste.

Cette solution a le grand mérite d’indiquer que la laïcité et la liberté religieuse, dans une société, ne sont pas des principes absolus. Que l’État peut en aménager l’exercice de façon raisonnable s’il juge que cela est requis pour le bien commun. Exiger que les services publics soient donnés et reçus à visage découvert (loi 62) et limiter le port de certains signes religieux pour certains officiers publics me semble des plus raisonnable.

Cela étant dit, ces limites à la liberté religieuse seront contestées devant les tribunaux, la loi 62 l’étant déjà. Mais la vie en société exige des compromis et il me semble excessif, voire nuisible d’absolutiser les libertés fondamentales et le principe de laïcité. Il appartiendra au gouvernement et ultimement au Parlement québécois de juger s’il est approprié d’utiliser la disposition de dérogation prévue aux Chartes pour mettre en oeuvre ses dispositions législatives limitant la liberté religieuse, si les tribunaux les jugent déraisonnables et inconstitutionnelles. La question deviendra alors éminemment politique.

Entrelacs, le 15 octobre 2018