Ambiguïtés à l’aube de la légalisation

À quelques jours de la date de légalisation du cannabis, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, confirme que les règles concernant l’usage de celui-ci seront les mêmes que celles sur le tabac (« Montréal appliquera au cannabis les règles sur le tabac », Le Devoir, 11 octobre 2018). La CAQ étant nouvellement au pouvoir, les lois reliées à cet enjeu sont présentement toutes incertaines et sujettes à être modifiées. Compte tenu de la population et des conditions montréalaises actuelles, il ne serait pas logique de la part de François Legault de modifier les lois établies pour les rendre plus strictes.

Montréal étant une ville où l’on trouve des étudiants par milliers, l’interdiction de consommer du cannabis dans les endroits publics serait extrêmement ardue à appliquer. Selon une étude réalisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement du Québec en 2014-2015, 35,8 % des jeunes entre 15 et 24 ans avaient consommé du cannabis dans les 12 mois précédents. Ce groupe d’âge est évidemment celui chez qui la consommation de marijuana est la plus élevée. Le pourcentage sera assurément à la hausse à partir du 17 octobre 2018.

De plus, Montréal est une métropole où le nombre de locataires est particulièrement élevé. Pour une raison d’hygiène, plusieurs propriétaires interdisent la fumée à l’intérieur des appartements. Il est déjà fréquent de voir des consommateurs fumer à l’extérieur et dans des endroits publics bien que ce soit encore illégal. Il serait donc totalement insensé que la légalisation rende la consommation plus compliquée qu’avant.

En tenant compte de la situation montréalaise actuelle, le fait d’appliquer les règles sur le cannabis de la même façon que celles sur le tabac est une décision tout à fait raisonnable.

Le 11 octobre 2018

Tabac prise 2 ?

Pour avoir été très impliqué dans la lutte contre le tabagisme, je nous vois nous engager une deuxième fois dans un scénario où nous avons été longtemps le dindon de la farce. Il a fallu des décennies de recherches et des tonnes de publications scientifiques pour que « la présomption d’innocence » de la cigarette soit levée. Le tabac causait cancer, maladies bronchiques et pulmonaires à la vue de tous, mais le produit est légal, nous serinait-on.

On gardait aussi une pudique réserve devant des incendies attribuables au tabac, qu’on disait imputables, non pas à une cigarette allumée, mais à « un article de fumeur » comme si un cure-pipe pouvait s’enflammer de lui-même.

Que connaît-on vraiment sur le cannabis ? La recherche scientifique sur le sujet est encore lacunaire. Il eût été plus sage de décriminaliser le produit, d’autoriser et de subventionner des recherches scientifiques de fond avant de le légaliser. Assisterons-nous, comme pour le tabac, à la genèse d’un complexe industrialo-commercial, sans âme, bien lobbyisé qui luttera bec et ongles contre les mesures de contrôle qui alors s’imposeront ?

Tabac prise 2… J’en ai bien peur.

Le 12 octobre 2018

En toute humilité

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, m’apparaît tout désigné pour guider le Parti québécois vers la redécouverte de son âme. Autant cette formation politique a été greffée sur les aspirations du peuple québécois, autant elle s’est éloignée de sa base et de son projet tant elle a dilué son message. Il est aussi évident que les courses aux vedettes n’auraient jamais dû guider le choix de ses chefs. Un peuple se reconnaît et se confie à ceux dont le vécu ne lui porte pas ombrage et dont les prises de position lui plaisent et l’apaisent tout en le guidant vers de plus hauts sommets. Le Parti québécois saura-t-il en toute humilité prendre les décisions, si pénibles soient-elles, pour favoriser l’émergence de l’autodétermination du Québec et des Québécois ?

Gatineau, le 10 octobre 2018