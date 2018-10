Lendemain de veille au Parti québécois

Eh bien, voilà : le Parti québécois est revenu à sa taille d’origine, mais en bien plus mauvais état. Comme ses deux chefs précédents ne parlaient presque plus de l’indépendance (la raison d’être du parti), l’idée s’est évaporée dans les esprits et le PQ ressemble aujourd’hui à un squelette dont on entend cliqueter les os, musique fort attristante. Réussira-t-on un jour à lui remettre un peu de chair ? Rien n’est moins sûr.

Jean-François Lisée avait cru pouvoir réaliser un coup fumant en s’abstenant de parler d’un sujet aussi effrayant que la liberté d’un peuple. Cela lui aurait permis, pensait-il, de se faire élire pour un premier mandat au cours duquel il aurait ébloui tout le monde par ses somptueuses réalisations. Les électeurs lui en auraient alors accordé un second, et le Québec serait devenu un pays.

La modeste intelligence de ces électeurs, hélas, n’atteint pas la subtilité de l’astucieux chef de parti. Son projet a fait patate et nous voici maintenant gouvernés par le chef de la CAQ, François Legault, ancien souverainiste qui a décidé de se tourner vers les vraies affaires. On entend déjà le bruit de ses gros sabots.

Nous entrons dans une nouvelle ère politico-sociale, celle de l’environnement, un thème qui, à juste titre, mobilise de plus en plus les esprits. Le projet de pays est-il mort ? Je ne le sais pas plus que vous. Mais la protection de l’environnement s’impose comme une urgence. Les éléments identitaires et culturels vont alors passer à l’arrière-plan. Or, comme on peut respirer aussi bien en anglais qu’en français et qu’il faut absolument respirer pour vivre, il y a fort à parier que les indépendantistes risquent de se donner un tour de reins en tentant de remonter la côte et de retrouver la cote.

Comme quoi la simplicité et la franchise, en politique comme en bien d’autres domaines, restent la meilleure base de stratégie.

Yves Beauchemin, écrivain

Le 10 octobre 2018

François Legault dans les vapes !

Lors de la dernière campagne électorale, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault a fait savoir aux citoyens qu’il voulait augmenter l’âge de la consommation légale du cannabis à 21 ans. Est-ce bénéfique pour la société ? Pas du tout.

Si Legault est un homme de parole et qu’il tient ses promesses par rapport à la légalisation, les gens de 21 ans et moins se procureront du cannabis de manière illégale. Cela étant dit, le cannabis que les jeunes vont consommer ne va pas être contrôlé par le gouvernement, ce qui veut dire qu’il est beaucoup plus nocif pour la santé. Legault veut alors protéger la santé des jeunes adultes, mais il essaie de le faire en leur mettant des bâtons dans les roues.

Legault veut également augmenter l’âge pour que les gens consomment moins. Cependant, presque personne ne consomme du cannabis, car c’est illégal ; c’est une question de goûts et de valeurs. Les gens se moquent complètement que le cannabis soit légal ou non, ils en consommeront s’ils en ont envie. C’est pourquoi l’âge de la légalisation devrait être la même que l’alcool, car les gens s’en procureront quand même.

L’aide de Legault est beaucoup plus une nuisance pour les jeunes adultes qu’autre chose.

Nicolas Paquin

Le 10 octobre 2018