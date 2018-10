Sébastien Proulx nommé leader parlementaire de l’opposition à Québec

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec — Le ministre sortant de l’Éducation, Sébastien Proulx, sera le leader parlementaire de l’opposition officielle, a annoncé mercredi le chef intérimaire du Parti libéral, Pierre Arcand. Il a aussi confirmé que Filomena Rotiroti et Nicole Ménard conservaient respectivement leurs fonctions de présidente du caucus et de whip. M. Arcand a par ailleurs retenu les services de Véronique Normandin, qui était son attachée de presse lorsqu’il était ministre des Ressources naturelles, afin qu’elle dirige son cabinet. « Nous serons l’opposition officielle. Nous sommes déterminés et prêts à défendre les intérêts des Québécois », a-t-il fait savoir.