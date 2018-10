Quoi surveiller aujourd'hui?

Dernières tractations

Deux jours avant le XVIIe sommet de la Francophonie, en Arménie, les tractations devraient continuer de plus belle aujourd’hui entre la France et le Canada pour trouver un accord et éviter l'affrontement entre les deux candidates au poste de secrétaire générale.

La Canadienne Michaëlle Jean souhaite obtenir un deuxième mandat, désir menacé par la candidature de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, qui a reçu des appuis de taille, dont celui de la France et de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Verdict vendredi.