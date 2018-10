Le bon, le saint et le méchant !

Après Québec solidaire, le bon docteur Couillard rejoint le panthéon autour de René Lévesque, auquel il ressemblerait, par son respect absolu des minorités. C’est l’avis de Konrad Yakabuski dans sa chronique de samedi dernier : « Il faut (sic) reconnaître que le fondateur du Parti québécois se fit un devoir d’éviter de faire de la politique sur le dos des minorités linguistiques et religieuses. »

Bref, M. Lévesque devient un modèle pour l’ensemble des Canadiens. Pardonnée, sa saute d’humeur sur les Rhodésiens de Westmount. Célébré désormais pour la loi 101, pourtant dénoncée par les ancêtres libéraux de M. Couillard, leurs cousins d’Ottawa et l’ensemble de la classe politique anglophone du pays comme la pire ignominie jamais perpétrée contre une minorité au Canada. Acquitté de l’accusation de « crime contre l’humanité » pour avoir prôné la souveraineté de son peuple.

Au contraire, François Legault est un boutefeu qui replongerait le Québec dans des débats déchirants et mettrait de l’huile sur le feu. Pire encore, il utiliserait, à l’instar de cet autre méchant, Robert Bourrassa, la « clause nonobstant » pour valider une ignoble loi sur le port de signes religieux par certains fonctionnaires, mesure que d’autres « extrémistes », MM. Bouchard et Taylor, jugeaient un temps opportune.

Élever en sainteté René Lévesque pour se sanctifier soi-même ou mieux conspuer les adversaires ne nous mènera pas très loin. Discutons du projet de François Legault selon son mérite. Ne refusons pas tout débat au nom de principes que même la Cour suprême de l’Union européenne n’a pas considérés comme intangibles.

Le 7 octobre 2018

Hommage à Philippe Couillard

Je n’ai jamais voté pour Philippe Couillard, le trouvant un peu trop fermé aux aspirations légitimes du peuple québécois et insensible à la fragilité de cette petite nation perdue au milieu d’un continent anglophone. Je n’ai pas aimé non plus plusieurs de ses politiques, mais je respecte l’homme droit et intelligent qu’il a toujours été. Et ces qualités se sont de nouveau manifestées avec éclat lors de son discours d’adieu.

Il me semble qu’on n’apprécie pas assez chez M. Couillard l’élégance, la retenue, son ouverture aux aspirations des minorités non plus que cette capacité d’affirmer calmement ses plus profondes convictions sans drames ni coups bas portés à ses adversaires. Ce qui laisse ouverte la possibilité d’un dialogue, aussi difficile soit-il. Au moment de son départ, nous découvrons un homme dont la sensibilité nous avait été cachée durant toutes ses années de vie publique. Voir ce politicien perdre avec dignité et passer le flambeau sans ressentiments excessifs nous console des tristes spectacles qu’offrent certains politiciens au sud et à l’ouest de nos frontières. Cela me conforte dans l’image d’un Québec qui, malgré les tensions qui l’habitent, réussit à maintenir un espace commun où les gens peuvent se parler et peut-être même quelquefois se comprendre.

Le hasard a voulu que j’écoute les paroles du premier ministre juste après avoir vu l’émission animée par Pénélope McQuade nous révélant la brutalité vulgaire des trolls sur Internet. Quel contraste ! Il est rassurant de voir qu’à côté de cette lie nauséabonde, il y a dans notre société des gens qui sont aux antipodes de ces nouveaux barbares.

Monsieur Couillard, vous demandez aux Québécois de vous comprendre et de vous laisser prendre congé en paix. Voilà exactement ce que je vous souhaite : une paix bien méritée éclairée par votre satisfaction d’avoir servi le Québec avec compétence et authenticité.

Boucherville, le 5 octobre 2018