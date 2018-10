Le PQ fera son bilan... dans un mois

Contrairement aux trois autres formations politiques qui se sont empressées de tenir un bilan électoral, le Parti québécois tiendra le sien dans plus d’un mois, soit le 17 novembre, a confirmé vendredi un porte-parole. Les 9 élus péquistes et les 116 candidats battus — dont le chef démissionnaire, Jean-François Lisée — seront de la partie. Un chef parlementaire devrait alors être nommé, mais les détails de la future course au leadership seront décidés plus tard auprès d’une autre instance