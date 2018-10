Postes Canada tente d’éviter un conflit à l’approche des Fêtes

Ottawa — Postes Canada a présenté de nouvelles offres globales à ses employés syndiqués dans l’espoir d’éviter un conflit de travail à l’approche de la haute saison du magasinage en ligne, a appris La Presse canadienne. Ces propositions ont été déposées dans la foulée de discussions de haut niveau tenues au cours du week-end dans le but de sortir de l’impasse. Les contre-offres comprennent «des améliorations aux salaires et aux avantages sociaux ainsi que des possibilités pour les travailleurs temporaires et à temps partiel», a précisé Postes Canada. Les négociations avec le syndicat s’étaient enlisées dans les dernières semaines, principalement sur la question des salaires et des conditions de travail.