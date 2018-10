L’UQAM ouvre grand ses portes

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le 3 novembre prochain, de 10 h à 16 h, c’est le samedi portes ouvertes sur les campus de l’UQAM. La journée se déroulera sur le thème « Bienvenue aux idées brillantes », qui souligne la créativité et l’audace des étudiants.

Cette année, un accueil particulier attend les étudiants libres, qui sont de plus en plus nombreux à choisir l’UQAM. « Ils arrivent directement du cégep ou ce sont des candidats adultes ou encore des étudiants ayant fait des études hors Québec qui choisissent des cours à la carte dans l’optique d’intégrer un programme par la suite », précise Francine Njoh-Ebengué, conseillère au bureau du recrutement étudiant de l’UQAM. Cette population étudiante profite de l’accessibilité de l’UQAM pour se préparer à des études plus longues. Lors de la journée portes ouvertes, « l’encadrement offert leur permettra de comprendre le cheminement et de faire des choix judicieux pour s’assurer de pouvoir réaliser leurs objectifs en ayant toute l’information nécessaire », ajoute-t-elle.

Toujours dans l’idée d’une accessibilité accrue, « l’UQAM offre une cinquantaine de programmes courts, dont une dizaine de nouveaux. Ces programmes, parfois méconnus, offrent la possibilité de se perfectionner sans nécessairement s’engager dans un long programme », précise Francine Njoh-Ebengué. Elle ajoute que ces programmes attirent beaucoup les adultes déjà sur le marché du travail et, avec la situation de plein emploi que l’on vit actuellement, ce sont des personnes qui souhaitent aller chercher des formations de courte durée. Notons qu’il est possible d’étudier à temps partiel dans tous les programmes de l’UQAM.

Parmi ces nouveaux programmes, on trouve Présence attentive, Communication internationale, Études autochtones, Informatique des systèmes intelligents, Langues et culture chinoise, Marketing, Prévention et détection des fraudes, Systèmes électroniques, Systèmes numériques et Systèmes embarqués. Plusieurs d’entre eux sont de premier cycle et permettent à des personnes qui ne sont jamais allées à l’université de s’initier aux études universitaires. L’école de langues n’est pas en reste puisqu’elle enrichit sa programmation de deux majeures : en anglais et culture anglophone et en langues et cultures modernes.

L’UQAM promet une présence remarquée sur les médias sociaux tout au long de la journée : « Il y aura beaucoup de Facebook Live, des interviews avec nos étudiants actuels et des visiteurs. C’est une équipe dynamique d’étudiants en communications qui organise tout ça », lance Sylvie Corbeil, conseillère en recrutement étudiant à l’UQAM.

On l’oublie parfois, mais l’UQAM possède quatre campus régionaux qui offrent surtout des formations de 1er cycle. Lors de la journée portes ouvertes, les campus de Laval et de Longueuil accueilleront eux aussi des candidats. Rappelons que tous les campus de l’UQAM sont accessibles en transport en commun.

Le 3 novembre prochain, l’UQAM réservera un accueil tout aussi chaleureux aux cégépiens, qui auront la possibilité de rencontrer les directions et le personnel des programmes ainsi que de nombreux conseillers. Ils pourront s’informer lors d’ateliers de préparation de portfolio afin de bien se préparer pour certains programmes contingentés.

Lors de sa journée portes ouvertes, l’UQAM privilégie l’expérience visiteur. Pour l’occasion, un surplus d’information sera disponible dans les zones d’accueil afin de faciliter les déplacements sur le campus. Des étudiants ambassadeurs et des systèmes de préinscription permettront un suivi personnalisé. Une navette est mise à la disposition des visiteurs entre le campus Berri-UQAM et le campus des Sciences.

À l’UQAM on dénombre près de 41 500 étudiants et, au fil des ans, l’Université a diplômé plus de 257 600 personnes. « On a un accroissement des étudiants étrangers ; ils sont aujourd’hui 3575 provenant de 90 pays », précise Mme Njoh-Ebengué. L’UQAM compte 1135 professeurs et 2115 chargés de cours.

Pour son 50e anniversaire en 2019, l’UQAM s’offre une cure de rafraîchissement et on travaille actuellement sur la mise en valeur des espaces verts entourant le campus central. Les futurs étudiants présents aux portes ouvertes pourront ainsi avoir un aperçu des festivités qui ne manqueront pas pour marquer le 50e anniversaire de l’université.