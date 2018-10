Le coup final

Ça y est. 20 h. Mon coeur serre malgré cette décision bien réfléchie. Je n’y serais pas allée de toute façon. « Mon droit fondamental de citoyen vivant dans un système démocratique », « la seule façon de me faire entendre », « mon droit », « mon obligation » : toutes ces phrases maintes fois entendues n’auront eu aucune influence sur mon choix final. Ni les fausses promesses. Ni les discours vides. Ni les appels de pointage. Ni ma bonne conscience de « pouvoir chialer parce que j’ai voté » ne m’auront fait changer d’idée. C’est arrivé comme ça. Un matin. Je me suis dit que le cirque était fini pour moi. Que j’arrêtais de faire semblant. Après des années de militantisme, de réflexion et d’implication, à vouloir y croire sincèrement, je décroche. Le mandat du PQ suivant le Printemps érable avait commencé à m’achever. Mon vote pour Valérie Plante m’a amortie. Cette présente campagne électorale a été le coup final. Aucune innovation. Aucune confiance envers ces paroles répétitives et vides. Envers ces beaux sourires de confiance en l’avenir, envers ces images toutes préparées de « bisou au bébé », de « croquage de pommes au verger »… Plus rien à cirer. Plus d’énergie à mettre dans cette grosse farce dans laquelle les citoyens embarquent en se disant que c’est la meilleure (et la seule) façon de s’exprimer. De ces commentateurs qui s’enflamment pour un oui ou un non en ayant en tête les cotes d’écoute. Tout cela sonne faux. Et tout le monde sait que ça l’est. Je serai toujours une citoyenne impliquée, mais dans le concret et dans le réel. Pas à distance d’un parlement, les bras ballants.

Élizabeth Gagnon-Whear

Le 1er octobre 2018

Faire confiance aux femmes

Lundi soir, c’est 41 % de femmes qui ont été élues. Pour la première fois au Québec, nous atteignons la parité à l’Assemblée nationale (la parité se situe entre 40 et 60 % de représentation). Bien sûr, il s’agit là de la démonstration que plus il y a de femmes candidates, peu importe la circonscription, plus il y a de femmes élues. En effet, pour la première fois, sur les 500 candidats présentés par les partis, 47 % étaient des femmes. Le nouveau premier ministre désigné, François Legault, pour ne parler que de lui, a choisi que la moitié de ses candidats seraient des femmes. Mais surtout, il a décidé de présenter des femmes qui, pour certaines, étaient sans expérience politique. Je pense à Marie-Chantal Chassé, à Claire Isabelle, à Joëlle Boutin ou encore à Svetlana Solomikina. La plupart d’entre elles n’étaient pas ce qu’on appelle dans les grands partis des « candidates vedettes ». Il a fait le pari de la parité et les électeurs l’ont suivi jusque dans l’urne. Peu importe notre allégeance politique, pour la première fois, on nous a fait confiance, nous, les femmes. Sans même qu’on ne lui impose, le Québec a demandé le changement. Sans même instaurer les fameux quotas qui font tant débat, le Québec a décidé par lui-même qu’il était plus que temps de changer la représentativité de l’Assemblée. Parmi ces femmes qui ont été élues lundi, il y aura des femmes qui seront ministres, qui seront à la tête du pouvoir. Legault a choisi de leur faire confiance, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et peut-être que, dans quatre ans, ce sera enfin la moitié des députés qui seront des femmes.

Camille Bérubé-Lepage, étudiante à l’École du Barreau

Le 2 octobre 2018