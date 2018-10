Rien n’est réglé en Catalogne





Il y a un an se déroulait un affrontement violent et surréaliste dans un pays qu’on croyait démocratique entre le pouvoir central espagnol et les indépendantistes catalans. Reconnaissons d’abord l’énorme bêtise d’une déclaration unilatérale d’indépendance (ou d’ailleurs de n’importe quoi quand plusieurs partenaires sont impliqués) — surtout avec moins de 40 % d’appuis. La réaction de Madrid était cependant complètement cruelle et déraisonnable quand on sait que le mouvement indépendantiste catalan s’est nourri de l’intransigeance bête du gouvernement central et qu’il s’est toujours comporté de façon pacifique et démocratique, contrairement aux Basques de l’ETA, qui se sont longtemps engagés dans une lutte armée. Une des choses les plus tristes dans toute cette histoire restera sans doute l’appui des pays de l’Union européenne donné au pouvoir madrilène. Comme l’écrivait fort justement François Brousseau, la solitude catalane est poignante — ce qui est d’autant plus injuste que la Catalogne est un pays ouvert sur le monde avec une contribution d’une grande richesse à la culture européenne et mondiale.

Un an plus tard, malgré un nouveau gouvernement central en apparence un peu plus conciliant que son prédécesseur, rien n’est réglé et l’impasse juridico-politique qui n’en finit plus a créé un milieu propice au développement de conflits internes au sein des indépendantistes. Un beau gaspillage d’énergies et de talents.

François Thérien

Montréal, le 1er octobre 2018

La mort d’un grand





Charles Aznavour. Je me souviens de lui, de sa venue au Québec au Faisan doré avec Jacques Normand. Au nouvel immigrant que j’étais, il a donné l’espoir que l’on pouvait réussir par le travail, la volonté tout en restant profondément attaché à sa patrie.

Marc Levéjac

Le 1er octobre 2018

La gestation pour autrui





L’article de Christian Rioux paru le 26 septembre sous le titre « Débat sur la bioéthique en France » mérite à mon sens une précision d’importance. Je m’explique. S’il est exact que le Canada de « common law » autorise la gestation pour autrui (GPA) et que des députés libéraux ont déposé en mai dernier un projet de loi visant à autoriser la rétribution des mères porteuses, il en va autrement au Québec. En effet, le Code civil du Québec édicte (art. 541) que toute convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d’autrui est nulle de nullité absolue (que ce soit donc à titre gratuit ou à titre onéreux). Que je sache, cette disposition est toujours en vigueur.

La GPA, réduit le corps de la femme porteuse à un simple bac et l’enfant à naître, à un objet de transaction… Je me réjouis de savoir que « 21 associations féministes issues de huit pays ont lancé la Coalition internationale pour l’abolition de la maternité de substitution ».

Gabrielle Lavoie

Le 27 septembre 2018

Deux mondes s’affrontent





Oui, dans le cas Kavanaugh, aux États-Unis, deux mondes s’affrontent, comme le dit si justement Francine Pelletier. Mais le monde n’est pas binaire, contrairement à ce que le titre laisse entendre. Malgré toute l’argumentation contraire et très solide, il est possible que Kavanaugh passe, que les républicains passent le mi-mandat et que Trump gagne un deuxième mandat. Il est indéniable que bien des femmes, bien des Noirs, bien des latinos… ont voté pour Trump, malgré les rebuffades. Et voteront peut-être encore Trump, comme ces personnes en ont parfaitement le droit. Ce ne serait qu’au prix d’amalgames douteux qu’on pourrait rendre notre monde binaire. Notre monde, il est complexe. Il était plus simple dans le temps des rouges et des bleus, ici comme aux États-Unis, comme ailleurs.

Paul-André Desjardins

Québec, le 30 septembre 2018