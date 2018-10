Couper la langue de ses racines

Écrire le français avec une orthographe purement phonétique revient à couper la langue de ses racines.

Mario Périard soutient qu’on aurait plus de temps pour des apprentissages plus pertinents. Encore faut-il définir ce qu’on entend par pertinent. L’éducation ne doit pas être purement utilitaire. Il est important qu’elle puisse enseigner une capacité d’analyse et qu’elle englobe des éléments de la civilisation, des racines et de l’histoire liées à la langue française.

« Monsieur » ne s’écrit pas « Mesieu » pour une raison fort simple. Il est formé de l’adjectif possessif « mon » et du nom « sieur », contraction de « seigneur ». Écrire « monsieur », c’est garder vivante l’origine du mot.

Contrairement à ce que prétend Mario Périard, l’anglais ne se prononce pas aussi facilement qu’il s’écrit. Si c’était le cas, l’orthographe anglaise n’utiliserait pas le « ph » pour le « phi » des mots issus du grec et le « f » pour le « f » des mots issus du latin. Or les deux représentent le même phonème.

L’orthographe n’est pas arbitraire. La simplifier serait une attaque contre la langue elle-même et ses racines. Ce n’est qu’en s’appuyant sur son héritage qu’une langue survit. Le maintien de l’orthographe facilite l’apprentissage de la langue et favorise l’enrichissement du vocabulaire, car elle permet de mieux comprendre l’origine des mots, des emprunts et les dérivés. Elle permet aussi de mieux saisir ce qui lie les langues entre elles.

Mario Périard soutient que « les francophones finissent par apprendre à orthographier comme des perroquets ». Un enseignement moins utilitaire, plus universel, historique et étymologique justifierait l’orthographe et permettrait aux élèves d’élargir leur horizon et leur culture générale.

Miltiadis Vassilatos

Verdun, le 30 septembre 2018

L’immigration sur la corde raide

En période électorale, les politiciens ont la mauvaise habitude de diaboliser certaines réalités. Si l’évocation du mot référendum fait jaillir une crainte injustifiée chez des électeurs, c’est qu’ils ont été conditionnés par les fédéralistes durant des décennies de peur. De même, au cours de la dernière campagne, les mots immigration, intégration et identité ont été détournés de leur sens pour en faire des symboles d’intolérance. Profitant de ce laxisme lexical, des extrémistes des deux camps opposés en ont profité pour s’attaquer mutuellement : d’un côté, l’extrême droite identitaire accusant les adeptes du multiculturalisme inconditionnel de trahison à l’égard du peuple québécois de souche et, de l’autre, la dénonciation par ces derniers du caractère raciste des positions de ces groupes sectaires.

À la suite de ces prises de position souvent démagogiques, le gros bon sens a eu du mal à prendre sa place, tellement le fossé était profond entre les antagonistes. Compte tenu du fait que ces réalités ont été contaminées durant la campagne électorale, des discussions sereines seront-elles encore possibles ? Il faudra s’entendre sur un seuil annuel de nouveaux arrivants pour combler l’écart entre la demande et l’offre de main-d’oeuvre, faire des efforts réels pour les intégrer dans une approche interculturelle et enfin sécuriser les Québécois francophones qui s’attendent à un minimum de mesures pour assurer la pérennité de leur identité, principalement sur la sauvegarde du fait français.

Sortons donc de nos ornières idéologiques pour redonner de l’espace à des propositions relevant du gros bon sens pour faire en sorte que l’immigration ne constitue plus un problème, mais plutôt une solution pour toutes les parties concernées.

Marcel Perron

Neuville, le 30 septembre 2018