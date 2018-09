L’anglais de Manon

La co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, aura beau invoquer les difficultés qu’elle éprouve avec sa « langue de Shakespeare toute mélangée », on ne peut imaginer qu’elle puisse mélanger les mots « marxist » et « marxiste ».

Dans une entrevue accordée à CBC, Mme Massé n’a pas rejeté les étiquettes que certaines adversaires tentent de coller au parti de gauche. Elle a expliqué que son parti souhaite une révolution en matière de changements climatiques. « Si vous appelez ça être socialistes, bien sûr que nous le sommes. S’ils appellent ça du marxisme ? Oui, ça l’est », a-t-elle affirmé… en anglais. Or, à l’occasion d’un point de presse à Rouyn-Noranda, Mme Massé a précisé que ce qu’elle souhaitait exprimer à CBC, c’est que les étiquettes n’étaient pas importantes pour elle.

Dans le même ordre d’idées, rappelons-nous qu’en début de campagne, Mme Massé avait plaidé ses défis avec la langue de Shakespeare après avoir déclaré que l’anglais « is an official language in Quebec ». Avouons que la traduction française ne demande pas un cours de traduction 101 !

Finalement, dans tout cet « imbroglio », Mme Massé s’est engagée à continuer à améliorer son anglais. Pourtant, si je me fie aux exemples précités, je n’en vois aucunement la nécessité… la traduction littérale ne prête à aucune confusion !

Henri Marineau

Québec, le 26 septembre 2018

Voter, ce n’est pas botter

Je ne vais pas voter stratégique. Je vais voter. Point. Je vais voter vrai. Voter stratégique, ce serait me taire, au mieux mentir aux autres et à moi-même. Ce serait renoncer à ce que je crois. Ce serait faire faux bond aux autres qui, comme moi, croient que le monde peut être différent de ce qu’il est. Je vais donc voter vrai. Dire ce que j’ai à dire. Je ne vais pas voter contre quelqu’un ou quelque chose. Parce que voter, ce n’est pas botter. On ne vote pas pour botter quelqu’un dehors. On vote pour faire entendre sa voix. Je vais donc voter pour… même si je sais que je ne vais pas gagner. Je ne gagnerai pas à court terme, c’est vrai, mais j’aurai fait entendre ma voix et on devra en tenir compte. Si je votais seulement pour me débarrasser du parti au pouvoir, je permettrais à ceux qui seront élus de croire et de faire croire que c’est pour eux que j’ai voté. Si je vote vrai, si je vote selon mes convictions, les élus, quels qu’ils soient, devront tenir compte de mes convictions puisque je les aurai exprimées. Je ne voterai ni pour le statu quo ni pour le changement à court terme. Je voterai lundi pour le changement à moyen ou long terme, même si pour cela je devais subir quatre autres années de… Étant assez vieux pour savoir que l’impatience est mauvaise conseillère, je donnerai au véritable changement le temps qu’il lui faut.

André Hamel

Shawinigan, le 26 septembre 2018