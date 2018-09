Cannabis: le Québec reste inquiet

Les promesses de détente et d’euphorie légalisées sont précédées par l’angoisse. À 22 jours de la légalisation du cannabis au pays, plus de la moitié des Québécois estiment que le réseau de distribution et de vente du cannabis ne sera pas prêt à temps pour la date fatidique du 17 octobre prochain, indique un sondage Angus Reid dévoilé mardi. D’un océan à l’autre, même si deux tiers des Canadiens appuient la légalisation, la peur de l’inconnu attise les perceptions négatives. À titre d’exemple, 57 % des répondants considèrent que la nouvelle loi ne va pas réussir à prévenir la consommation de cannabis chez les Canadiens d’âge mineur. Le coup de sonde a été envoyé en ligne du 4 au 7 septembre derniers dans un bassin de 1500 répondants.