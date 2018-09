CAQ et motoneige

La CAQ nous démontre de façon convaincante son mépris des considérations environnementales en compatissant avec tous ceux qui croient que les contraintes imposées aux motoneigistes et autres amateurs d’activités motorisées sont toujours inadmissibles.

La promesse de rouvrir le parc national du Mont-Tremblant a de quoi satisfaire une certaine élite régionale friande de bruit et de boucane : les amateurs de « sports » motorisés pour qui les considérations environnementales ne sont que des nuisances. Il faut s’en souvenir et savoir qu’un gouvernement de la CAQ ne fera rien de sérieux pour protéger l’environnement.

Comme pour la question de l’immigration, la CAQ ne veut rien comprendre des problèmes environnementaux. Ce parti espère surtout sauvegarder la pratique de notre « sport national » même si le dérèglement climatique rend sa pratique de plus en plus aléatoire. (L’hiver dernier, le Haut-Richelieu avait perdu sa couche neigeuse dès la fin février, et ces situations risquent de se généraliser à l’avenir.

Le 17 septembre 2018

L'espoir

La période fébrile préélectorale mérite bien un moment de réflexion.

Lorsque le président Nelson Mandela faisait le bilan après trois ans de la création de l’Afrique du Sud démocratique et la fin de l’apartheid, il a eu cette phrase : « Si l’avenir était certain, le passé se révélait imprévisible. » En somme, s’il est possible de voir clair devant, les imperfections et les errances du passé demeurent et constituent autant d’embûches aux réalisations futures.

Nous avons vécu quatre années difficiles avec un ministère de la Santé à son apogée autocratique, un démantèlement du réseau et un chambardement de structures qui ont épuisé des troupes déjà très sollicitées. Il sera probablement facile de faire mieux, mais il ne sera pas nécessairement facile d’en faire assez.

La conjoncture économique apparaît favorable, mais les bons gestionnaires savent que c’est la qualité des services qui assure la prospérité de l’entreprise et non de prioriser les coûts. Une bonne gestion passe par un leadership mobilisateur. L’exemple récent de la réalisation exceptionnelle d’une transplantation faciale a démontré que l’innovation se crée sur le terrain avec une mobilisation des forces en place, un travail d’équipe indispensable et la quête d’excellence. Lorsqu’on a demandé au Dr Borsuk, qui a dirigé l’exploit, pourquoi il n’est pas resté aux États Unis pour poursuivre son ambitieux programme de recherche, il a répondu : « On est bien chez nous et on a les ressources. »

Le remue-méninges des élections prochaines nous laisse souvent perplexes et la voie de l’avenir apparaît sinueuse. Si les candidats essaient par tous les moyens de se faire entendre, la population a aussi le devoir de se faire entendre et d’influencer le cours des choses.

Le système de santé nous appartient. Nous pouvons tous contribuer et dans les moments difficiles, il y aura toujours l’espoir.

Le 20 septembre 2018