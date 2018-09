Un peu de compassion

L’absence de compassion n’est pas la propriété exclusive du PLQ. Ainsi un gouvernement de la CAQ imposerait un examen de français et des valeurs québécoises après trois ans de séjour parmi nous pour savoir si on accepte des immigrants en voie de s’installer ici. Je vois le chaos s’emparer de l’Assemblée nationale à propos du questionnaire sur les valeurs. Des années de discussions.

Avec quel pouvoir le gouvernement québécois exercerait-il cette prérogative, puisque c’est le gouvernement fédéral qui finalement accorde le droit de demeurer ici ou l’obligation de partir à des gens qui ne sont pas encore citoyens du pays, entendez qui ne possèdent pas le statut de citoyen canadien, car la citoyenneté québécoise n’existe pas encore ?

D’autre part, après trois ans de vie ici, pensez-vous qu’il est humain de renvoyer quelqu’un chez lui ou ailleurs à moins que cette personne ait un lourd passé de criminel ? Un peu de compassion. Ce n’est pas un lot de chaussettes qu’on manipule, mais des êtres humains.

Non, la CAQ, dans ce domaine comme dans bien d’autres, n’a pas terminé sa réflexion et s’en fiche. Ce sont les votes qu’on peut aller chercher le 1er octobre qui comptent. La suite n’a pas d’importance.

René Cloutier

Québec, le 15 septembre 2018

La souveraineté est la raison d’être de l’État

La présente campagne électorale ne semble pas soulever un enthousiasme fou chez les électeurs, comme si nous assistions à une espèce de grosse élection municipale, à une surenchère de promesses plus ou moins triviales, dignes des enjeux qui concernent le quotidien des gens dans un milieu donné, à un certain endroit, ce que l’on nomme habituellement « la scène locale ». Des lunchs peu chers, des billets d’autobus ou des permis de pêche gratuits, 300 $ par-ci, par-là. Navrant.

La nation a pour objet l’État, dont la raison d’être est la souveraineté. À vouloir évacuer la souveraineté, on ramène l’État aux dimensions d’un gros village. Que fait Justin Trudeau lorsqu’il négocie les accords de l’ALENA, que fait Theresa May lorsqu’elle négocie le « Brexit », ou Emmanuel Macron lorsqu’il tente de recadrer la France dans l’Europe ? Tous sont dans l’exercice de la souveraineté.

Ici, on entend le dernier commentateur patenté déclarer : « Moi, je ne suis pas souverainiste. » Ah bon ! Mais, en attendant il faudrait tout de même décider ce qu’on fera, comment on le fera et qui décidera lorsque des entreprises étrangères voudront acquérir Bombardier et pourquoi pas Hydro-Québec, ou lorsque d’autres réclameront l’accès à nos lacs et rivières pour forer des puits de pétrole.

Pendant que l’on s’éloigne de la raison d’être de l’État, nos politiciens prétendent faire de « l’économie », alors que c’est la stricte prérogative des entreprises. Non pas que la création de la richesse ne doive pas être la priorité de la politique, puisque la création de la richesse passe prioritairement par la lutte contre la pauvreté, l’éducation nationale et le maintien d’une population en santé, mais constatons que négocier avec Netflix ou Uber, c’est ramener l’État aux situations du tiers monde. Quant aux 300 $ par-ci, par-là, c’est du clientélisme pour consommateur.

Robert Filion, expert-conseil auprès d’organisations publiques et privées. Il fut conseiller dans les gouvernements de René Lévesque de 1977 à 1984.

Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, le 13 septembre 2018