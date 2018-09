Vers la soutenabilité ?

Le 12 septembre, dans une lettre, Sylvie Woods nous apprend que, « dès le 1er août, nos économies mondiales, dont le Canada et le Québec, avaient déjà consommé tout ce que la Terre peut produire en une année, selon le Global Footprint Network ». Des informations récentes provenant des recherches sur le Canada de ce même organisme nous en apprennent davantage. À la mi-mai, le Canada a déjà consommé ce que nos sols, nos lacs et autres ressources naturelles peuvent nous fournir de manière soutenable en une année ! Si nous divisons les douze mois de l’année par les 4,5 mois jusqu’à la mi-mai, nous obtenons un indice de consommation pour le Canada de 12/4,5 = 2,67. Nous consommons donc plus de 160 % de trop ? Pas exactement. Les travaux du Global Footprint Network prennent également en considération les effets de la pollution. Si, par exemple, le Canada pouvait réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre, cet indice de 2,67 diminuerait à environ 1,4 — toujours trop élevé, mais beaucoup plus raisonnable — et l’on pourrait faire face au défi de l’abaisser en dessous de la valeur critique de 1,0.

Faut-il rappeler que le temps presse et que nous devons entreprendre de réduire notre empreinte écologique sans tarder ?

Derek Paul, physicien, professeur émérite à l’Université de Toronto et membre du conseil d’administration de la Coalition Climat Montréal

Le 12 septembre 2018

L’immigration n’est pas la seule solution

Si le Parti libéral conserve le pouvoir le 1er octobre, le nombre d’immigrants pourrait encore croître au Québec. Pourquoi ? À cause de la pénurie de main-d’oeuvre, soutient le premier ministre Philippe Couillard.

Le Japon, un pays de 126 millions d’habitants, dont le taux de natalité est l’un des plus bas au monde, a accordé 14 000 naturalisations en 2016, soit environ trois fois et demie moins que celles enregistrées au Québec, qui compte huit millions d’habitants. En 2014, il a en outre accepté sur son sol… 11 demandeurs d’asile. La politique migratoire du pays du Soleil levant est reconnue comme l’une des plus dures au monde.

Cela fait des années que les « experts » prédisent la catastrophe dans ce pays d’Extrême-Orient, du fait du vieillissement de sa population. Pourtant, il est encore aujourd’hui la troisième puissance mondiale.

Non, M. Couillard, l’immigration n’est pas la seule solution. Les Québécois de souche sont inquiets et veulent qu’on les entende. Si on ne les écoute pas, des regroupements tels La Meute prendront de plus en plus d’importance.

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 12 septembre 2018