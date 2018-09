Un blâme contre Dominic LeBlanc

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, est blâmé par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique pour avoir accordé, lorsqu’il dirigeait le ministère des Pêches et Océans, un lucratif quota de pêche à un groupe dont un membre de sa famille par alliance faisait partie. Les quotas de mactre de Stimpson, un mollusque rouge et blanc très apprécié pour les sushis, étaient détenus par un seul et même joueur et Ottawa voulait faire une place aux Autochtones. M. LeBlanc a retenu la proposition de Five Nations Clam Company, dont le directeur général aurait été Gilles Thériault, un des 60 cousins de son épouse. M. LeBlanc estimait que le lien familial était trop ténu, mais le commissaire Mario Dion en a jugé autrement. M. Dion a établi que le ministre connaissait l’implication de son parent et aurait donc dû se récuser. Le quota n’a finalement été alloué à personne puisque l’arrivée d’un nouveau joueur dans l’industrie avait semé la controverse. M. LeBlanc est le troisième membre du gouvernement libéral blâmé par le commissaire. Justin Trudeau a été reconnu coupable d’un conflit d’intérêts pour son voyage effectué sur l’île de l’Aga Khan tandis que le ministre des Finances Bill Morneau a été mis à l’amende pour avoir omis de déclarer une de ses sociétés.