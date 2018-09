Optimisme volontariste

Je suis à la fois agacée par l’optimisme volontariste d’une partie des militants de l’environnement (d’autres semblent plus réalistes : « Les illusions perdues », Le Devoir du 5 septembre) et ébahie que d’autres ne baissent pas les bras, quelle que soit la raison pour laquelle ils persévèrent.

Nous devrions être en train de faire marche arrière à toute vitesse, mais nous n’avons même pas commencé à décélérer et, à moins de se tenir entre « verts », on voit bien qu’une partie importante de la population mondiale ne veut pas (Occident) ou ne peut pas (pays en voie de développement) prendre ses responsabilités. Notre civilisation arrive en bout de course, et c’est tant mieux, mais, avec un peu de prévoyance, on aurait pu éviter la période de chaos qui présidera sans doute à son effondrement. La Terre et une partie des espèces animales survivront, et cette expérience apparemment cul-de-sac qu’est le genre humain fera place à autre chose.

Dommage pour nous qui savons, en gros, ce qu’il faudrait faire, mais ne le faisons pas parce que notre cerveau n’est pas fait pour appréhender des problèmes complexes et à long terme dont les conséquences ne nous touchent pas encore vraiment sérieusement. Le fait qu’une partie des riches pense qu’ils pourront échapper au chaos en se réfugiant dans un Éden utopique fait qu’ils utiliseront leur richesse non pour aider à régler le problème, mais plutôt pour se mettre à l’abri (c’est arrivé souvent dans l’histoire de l’humanité).

Montréal, le 5 septembre 2018

Élections et plus bas soumissionnaire

La règle du plus bas soumissionnaire a fait son chemin jusqu’à la campagne électorale. En effet, son abolition se trouve dans le programme de QS. Cette idée d’abolition présuppose qu’accorder un contrat au plus bas soumissionnaire constitue une probabilité de collusion, d’ouvrages de mauvaise qualité et de risque pour la sécurité publique. Pourtant, cela n’est basé sur aucune étude sérieuse démontrant qu’il y a intérêt à abolir cette méthode. L’expérience de plus de 30 ans de conception et de réalisation d’ouvrages d’infrastructures publiques permet d’affirmer que le choix de l’entrepreneur qui a présenté la plus basse soumission est la règle qui représente le moins d’inconvénients.

Les interventions faites récemment dans les médias ne semblent pas faire différencier les contrats aux entrepreneurs et ceux qui s’appliquent aux services professionnels. Ces derniers peuvent être accordés sur base horaire pour les études et en tarifs négociés ou standardisés pour la conception et la surveillance des travaux, mais non sur la base du prix. Quant à la collusion ou à tout autre dérèglement comme ceux rapportés à la commission Charbonneau, cela relève de la police et non de la méthode de gestion.

Certains architectes et ingénieurs rejettent le système du plus bas soumissionnaire et proposent de choisir un entrepreneur sur la base de critères qui ne peuvent être totalement objectifs. C’est ouvrir la porte aux contestations devant les tribunaux, aux retards dans les travaux et à des coûts supplémentaires de toutes sortes. La règle du plus bas soumissionnaire fonctionne bien lorsque la bonne marche des travaux est assurée par la qualité des documents préparés par les professionnels et une surveillance compétente et assidue par ces derniers. D’autre part, la décision du gouvernement de confier le sujet du plus bas soumissionnaire à un comité d’ingénieurs et d’architectes et non à un groupe indépendant me semble tout à fait inappropriée.

Québec, le 6 septembre 2018