Nicole Filion s’en va ?

Hier soir, une grande dame a pris sa retraite « officielle » du monde du travail après de longues années de lutte pour les droits de toutes et tous. Elle s’appelle Nicole Filion, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés du Québec et militante depuis des lustres. Une alliée de tous les poqués de la terre. Une femme qui mettait en avant le potentiel des plus faibles [...] et se positionnait sur les débats les plus délicats, parce que derrière les tourmentes ou controverses sommeillent souvent des dénis de droits flagrants. Une alliée disponible, toujours prête qu’elle était à discuter des meilleures stratégies, des meilleures façons de mieux mettre en lumière les injustices subies par les plus vulnérables. À combattre les préjugés et le profilage, les foutus profilages avec lesquels nous sommes pris. Nicole a aussi toujours tenté un réel exercice de solidarité entre toutes les luttes, en phase qu’elle a toujours été avec le nécessaire principe de l’intersectionnalité entre les droits. Bonne et encore longue route, chère Nicole, et on le sait très bien : tu seras certes au communautaire ce que Dominique Michel est au monde du spectacle. Éternelle, comme l’espoir !

Bernard St-Jacques

Montréal, le 7 septembre 2018

Le PLQ berne les aînés

Le Parti libéral propose une modification au Régime des rentes (RRQ), qui, en théorie, augmenterait les revenus des aînés, mais, en réalité, leur en enlèverait. Par exemple, que diriez-vous si je vous disais que, dorénavant, vous n’encaisseriez plus votre retraite à 65 ans, mais à 77 ans, mais que vous obtiendriez le double ? Avec une espérance de vie à 83 ans, vous n’en jouiriez pas longtemps. De même pour cette promesse de pouvoir retarder les versements à 75 ans.

De plus, l’annonce du PLQ est trompeuse. Ils présentent la hausse pour retarder son RRQ comme procurant 8,4 % entre 70 ans et 75 ans. Une telle hausse peut être intéressante dans certains cas. Ce genre de rendement pour une rente est difficile à trouver. Or, la mécanique du RRQ est d’utiliser comme base la rente de 65 ans. Sur une rente de 1000 $ on obtiendrait 84 $ de plus par année. Les chiffres du PLQ donnent donc 840 $ de plus après 10 ans. À 70 ans, aujourd’hui, vous auriez 1420 $, mais 84 $ de plus à 71 ans. Vous gagnez alors 5,9 % et non 8,4 %, et vous devriez attendre d’avoir 88 ans pour récupérer le revenu sacrifié à 70 ans. Celui qui retarde de 74 ans à 75 ans gagnera 4,8 % et attendra à 96 ans pour entrer dans son argent.

Une telle promesse peut être qualifiée d’attrape-nigaud.

Jeannot Vachon

Québec, le 6 septembre 2018

Elle est où, l’indépendance ?

Au début de la campagne électorale, le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, s’est engagé à parler de l’indépendance du Québec « tous les jours » au cours de la campagne, « parce qu’il y a une série de problèmes qu’on a présentement qui sont dus au fait que nous ne sommes pas indépendants ».

À moins que les allusions de M. Lisée eu égard à l’indépendance du Québec ne soient littéralement passées sous le radar, à ma connaissance, je n’ai encore entendu ni lu aucune référence du chef du PQ à la souveraineté du Québec, et pourtant, nous sommes déjà au tiers de la campagne…

Elle est où, l’indépendance, M. Lisée ?

Henri Marineau

Québec, le 5 septembre 2018