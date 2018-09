Dans un article publié le 1er septembre 2018 intitulé « Que promettent les partis en santé ? », Amélie Daoust-Boisvert a résumé le projet de Pharma Québec de Québec solidaire comme étant celui de « nationaliser le domaine du médicament ». Plus exactement, il s’agit de créer un régime d’assurance médicaments universel et d’instaurer un « pôle d’achat groupé, de production de médicaments génériques et de recherche », selon le programme du parti. Les compagnies pharmaceutiques privées ne seraient pas « nationalisées » par un gouvernement solidaire.