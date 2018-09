Pourquoi je n’irai pas voter

J’associerai toujours la mort de mon épouse à celle de ce dernier gouvernement et de sa politique envers les CHSLD.

Je revois cette femme reposant sur son lit ou attachée à son fauteuil roulant durant ses deux dernières années.

Je la revois, aidée par une bénévole, essayer d’avaler cette nourriture dégueulasse.

Je n’oublierai jamais, marchant dans ce couloir menant à la chambre, cette odeur de malpropreté. Un bain par semaine et des couches qui tardent à être changées.

Et puis ma visite à l’urgence d’un grand hôpital alors qu’elle gisait sur un brancard dans un couloir, le visage tuméfié. Tout ça parce qu’elle était tombée à la sortie de sa chambre en voulant s’évader de cet enfer.

Marc Levéjac

Le 31 août 2018

Bravo au courage de Mme Huston !

Il en a fallu, du courage, à Mme Huston pour admonester le pape François ! Lui dire clairement que ce n’est pas par la prière ou le jeûne que l’Église catholique va arrêter le « massacre » des faibles, mais par l’abolition du célibat obligatoire des prêtres. Par l’abolition du clergé en fait. Jésus-Christ n’a jamais voulu de « clergé » dans son Église : c’est d’ailleurs le clergé juif qui l’a fait mourir. Il voulait des PASTEURS, pour animer les groupes de croyants. Il a choisi 11 hommes mariés (sur 12) pour diffuser son message d’amour. Il ne pouvait pas confier cette tâche à des femmes, c’était tout simplement impensable à l’époque. Mais ça ne l’est plus.

Mme Huston a raison de supplier le pape François d’agir : c’est le temps d’opérer un changement majeur dans l’Église pour arrêter le « massacre ».

Ne plus obliger ceux et celles qui veulent servir les croyants comme pasteurs ou pasteures à adopter un style de vie monacal, qui est fait pour les monastères. C’est d’autant plus possible que cette loi n’est pas un « dogme », mais une simple mesure disciplinaire… que le pape peut changer demain !

Onil Perrier

Saint-Denis-sur-Richelieu, le 31 août 2018