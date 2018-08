Merci Jacques Nadeau

En regardant Le Devoir ce matin, je savais que la photo de la rentrée scolaire sur la couverture portait votre signature, Monsieur Nadeau. Vous savez saisir les émotions des sujets. Ici, sur le visage des enfants, on voit la joie de retrouver un ami, mais aussi l’inquiétude de cette nouvelle étape. De plus, vous avez choisi une fillette au porte-nom accroché à son cou où l’on distingue clairement le rouge de la ville de Montréal et celui du drapeau du Canada. On ne voit rien de bleu. Exit le drapeau du Québec. Un autre « détail » qui démontre à quelle enseigne loge Valérie Plante. C’est votre grand talent, Monsieur Nadeau.

Bravo et longue vie à votre carrière de photographe au Devoir.

Le 28 août 2018

Bravo Monsieur Hulot !

Voilà quelqu’un qui manifeste le courage de se soustraire d’un système politique qui ne cesse de tourner en rond, qui ne cesse de patiner et de louvoyer quand il s’agit d’opérer de radicales conversions écologiques.

Monsieur Macron rétorque qu’il faut être réaliste alors qu’il ne l’est absolument pas en niant l’urgence d’agir pour contrer le dérèglement du climat ; oui, irréaliste, en fermant les yeux sur les catastrophes qui se pointent de plus en plus. Monsieur Hulot nous rappelle que, depuis plus de 25 ans, les conférences mondiales sur le climat n’ont engendré que voeux pieux et résolutions non contraignantes pour personne. Est-ce encore réaliste que de prioriser à tout prix la croissance économique en misant sur la préservation des emplois ? C’est comme affirmer qu’on pourra se permettre d’être malade de la pollution du moment qu’on aura une job.

On reproche à Québec solidaire de promettre des revirements irréalistes ; il a le courage et l’audace de Nicolas Hulot en prônant des conversions radicales au risque de perdre des appuis politiques. Le patinage politique actuel quant à l’urgence environnementale n’agit que sur papier et dans de belles déclarations et, pire encore, on ose souhaiter que ce patinage perdure jusqu’à la résignation passive.

J’ai été profondément blessé et choqué par les réactions de Steven Guilbeault, d’Équiterre, en réponse à la question d’un journaliste lui demandant ses réactions face à la fracassante démission de Nicolas Hulot. Sa réponse fut du patinage truffé d’hésitations et de « oui… mais ». De telles réactions ne nous mèneront pas très loin, alors que l’heure est plutôt aux engagements radicaux pour la qualité de vie de tout le monde, y compris de ceux et celles qui viendront après nous.

Sainte-Adèle, 29 août 2018

Vanité…

Ainsi pourrait-on dire de ma prose, mais, un brin sarcastique, je vais pourfendre un autre. J’ai fait mon cours classique, été un élève du frère Untel en Philo 1, obtenu une maîtrise à l’Université Laval et fait quatre années au doctorat. Pour autant, je peine à comprendre pleinement le texte de Joel Des Rosiers sur la mésaventure de Robert Lepage, parue dans Le Devoir du samedi 25 août dernier. Ce ne sont pas les mots, dont je comprends le sens, mais leur mise en relation, qui rend la compréhension plus difficile. Par exemple : « comme si l’écriture théâtrale garantissait la réciprocité constitutive et nécessaire des acteurs et des spectateurs », « désabusé qu’une sorte de mise en abyme parodique et exténué ait dévoyé son intention poétique », « Entre SLĀV et Kanata subsistent une homogénéité thématique inscrite dans la longue durée, une réversibilité des discours dont la lisibilité immédiate prévaut sur les couleurs de la peau, les convictions religieuses et les particularismes culturels, qu’il s’agit de neutraliser pour atteindre l’homme idéal, celui qui vit entre deux aéroports ». Selon le registre du discours, une écriture est concrète, abstraite, poétique… celle de Joel Des Rosiers est sublimée. Je n’ai rien contre cette écriture, mais a-t-elle sa place dans l’analyse d’un événement, si ce n’est que, par vanité, elle met en évidence l’érudition de son auteur ? J’en doute.

Le 29 août 2018