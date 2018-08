Visa le rouge, tua le bleu

Où êtes-vous, membres et sympathisants du PQ ? Selon les sondages, bon nombre d’entre vous sont égarés dans les méandres de la CAQ. Pour combattre les libéraux, vous êtes en train de mettre en danger la survie même du parti auquel l’on doit des législations majeures dans les domaines politique, économique, social et culturel du Québec moderne. Le désir de changement vous aveugle-t-il à ce point ? Si oui, le réveil sera amer au lendemain du 1er octobre, lorsque vous découvrirez que, dans les faits, le discours de votre nouvelle maîtresse caquiste était aux antipodes de vos convictions profondes.

En effet, alors que vous avez toujours soutenu que l’indépendance du Québec constituait la solution à l’émergence d’une spécificité québécoise, la position nationaliste et fédéraliste de Legault conduit vers un cul-de-sac. De plus, fidèles à un partage équitable des ressources autour d’un État fort qui veut maintenir les services publics, vous constaterez que la CAQ prône des baisses d’impôt qui risquent de compromettre de tels services tout en ouvrant la porte au privé dans une approche à deux vitesses selon la grosseur du portefeuille.

Vous désirez battre les libéraux usés pour les remplacer par une formation politique dont l’usure prématurée se fera sentir rapidement. La solution réside dans les valeurs profondes d’un Québec généreux qui a su partager au lieu de diviser. Je vous invite donc à reconsidérer votre choix et à revenir au sein d’un parti qui a su gouverner pour l’ensemble, en plaçant le bien commun en avant-plan de ses choix. Pour moi, le PQ reflète bien cette vision d’un Québec où la compassion a toujours été au centre de ses convictions.

La bourde du pape

Qu’est-il arrivé au pape François pour faire une réponse inacceptable à la question d’un journaliste qui, dans l’avion qui le ramenait à Rome, lui a demandé ce qu’il recommanderait aux parents qui constatent l’orientation homosexuelle de leur enfant : le confier à la psychiatrie ? Qu’est-ce qui s’est passé dans son esprit pour dire une telle chose, lui dont l’attitude philosophique est humanisante, aimable, pleine d’humour et de subtilité ? J’ai trouvé une réponse en me souvenant de la confession qu’il a faite à l’intellectuel Dominique Wolton : « Je n’ai jamais éprouvé d’angoisse, mais quand je monte dans l’avion avec les journalistes, j’ai l’impression de descendre dans la fosse aux lions. Et là je commence par prier, puis j’essaie d’être très précis. Il y a beaucoup de pression. Mais il y a eu quelques dérapages. »

