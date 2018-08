John McCain, un homme inspirant

John McCain est décédé. C’était un homme politique de haute stature morale. Aux antipodes d’un Trump. En ces temps de grave médiocrité de la politique américaine, le sénateur de l’Arizona me semble avoir sauvé l’honneur des États-Unis. Les Américains peuvent espérer autre chose que la bassesse et la noirceur de leur présidence.

Grâce à John McCain et à son esprit qui restera, ils peuvent reprendre confiance en leur pays. Cet homme politique pourrait inspirer bien des politiciens canadiens et québécois. Notre politique n’a-t-elle pas besoin de plus de hauteur? La seule gestion de la chose publique, si bonne soit-elle, ne suffit pas. La population, il me semble, cherche plus de ses leaders.

Entrelacs, le 26 août 2018

Le meilleur ami de l’homme

Les animaux ont maintenant des droits, et il était plus que temps. Cependant, il y a un effet pervers à la nouvelle loi. Et c’est la scandaleuse tolérance à l’égard des chiens qui gravitent dans le « spectre » du pitbull. Selon la loi, un humain qui infligerait des blessures à un pitbull serait traduit devant les tribunaux et condamné. Mais, de toute évidence, l’inverse passe sous le radar.

Et ça continue, encore et encore. MM. Couillard et Coiteux, les dirigeants de la SPA, l’Ordre des vétérinaires, les animalistes qui prétendent que la vie d’un chien vaut celle d’un humain et surtout l’administration Plante (la quasi-totalité des agressions et des tentatives de meurtres perpétrés par cette race de chien incontrôlable, imprévisible et sanguinaire se passent à Montréal) tolèrent l’intolérable. Les citoyens marchent les fesses serrées, ils hésitent à sortir leurs enfants dehors, car les agressions se multiplient.

Et en plus ils doivent endurer les sophismes, l’aveuglement volontaire et les trémolos dans la voix de Mme Plante. La seule et unique solution est de bannir cette race meurtrière. Il y a d’autres races de chiens qui mordent, c’est vrai. Mais aucune qui approche de près ou de loin les dégâts et les massacres, en nombre et en sévérité, de ces tueurs sanguinaires. À partir de combien d’agressions peut-on accuser les autorités de complicité et d’insensibilité dans ces attaques, par leur inaction et leur aveuglement.

Montréalais, vous n’êtes plus maîtres et en sécurité chez vous. Ce sont les chiens enragés et les inconscients qui mènent chez vous et votre seule option semble être de vous taire et d’endurer. « Il est où le bon sens, il est où ? »

Le 23 août 2018

Qui est le vrai conservateur ?

Militant PCC et PCQ, j’ai un dilemme. Qui est le vrai conservateur, Scheer ou Bernier ? Andrew Scheer me demande de serrer les coudes alors qu’au moins un de ses députés du Québec a sa carte de membre de la CAQ et que deux autres s’affichent avec le candidat de la CAQ dans Chauveau sans que je les voie avec mon chef provincial. Pourtant, l’article 15.1 de la constitution du Parti conservateur du Canada stipule l’appui à un parti conservateur provincial. Maxime Bernier appuie depuis toujours le PCQ, et ses objections au virage à gauche du PCC rejoignent mes valeurs et celles du PCQ. Alors, qui est le vrai conservateur à suivre ?

Québec, le 26 août 2018