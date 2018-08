Réponse à Nancy Huston

Réponse à la lettre de Nancy Huston, parue dans Le Devoir le 22 août 2018, concernant les scandales pédophiles des prêtres catholiques.

Je me joins à vous, Mme Huston, pour réclamer une action ferme de la part de François, pape actuel d’une Église corrompue par un nombre effarant de crimes à l’égard de nos enfants, filles comme garçons. La source des perversions ne laisse plus de doute, quant à moi, et ce, depuis longtemps, sur l’origine de ces scandales à grande échelle.

Je retiens de votre dénonciation des commentaires que je tiens à souligner, considérant leurs caractères fondamentaux : la plupart des prêtres ne sont pas chastes. Ils n’arrivent pas à l’être tout simplement. Il faut en prendre acte et enterrer une fois pour toutes ce dogme inique. Le problème est que l’on demande à des individus normaux une chose anormale. La preuve a été faite et refaite. Le célibat obligatoire des prêtres ne marche pas. Le rôle de l’Église est de protéger les faibles, non les forts. Les innocents et non les coupables. L’Église doit cesser de cautionner des crimes qui, à travers le monde et les âges, ont bousillé des vies sans nombre.

Je souhaite la création d’une action planétaire pour éclairer sans équivoque des gestes d’une inhumanité sans nom perpétrés et perpétués au nom de la vertu.

Québec, le 25 août 2018

Favoriser l'équité fiscale

Le premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau, prend le temps de participer à l’inauguration d’un entrepôt de la multinationale Amazon, à l’est d’Ottawa, au nom de la création d’emplois, alors qu’il refuse obstinément de prendre les mesures auprès des géants du Web afin de favoriser l’équité fiscale en culture et pour les autres secteurs des biens et services. Si elles étaient mises en place, ces mesures permettraient le maintien d’emplois et une plus juste concurrence. Au lieu de défendre notre culture, on sacralise et développe la « culture d’entrepôt »…

Québec, le 21 août 2018

L'iniquité immobilière

M. Godbout s’intéresse à l’équité intergénérationnelle (Le Devoir, 25 août). Il insiste sur la fiscalité des particuliers et sur le niveau des services publics, mais il néglige un aspect important. Il s’agit du marché immobilier. Le prix des maisons a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies, notamment depuis 20 ans, nettement plus que le revenu de travail médian. Ce déséquilibre entre l’augmentation du prix des maisons et l’augmentation des revenus de travail ne pourra pas s’accentuer indéfiniment.

Par exemple, le gain en capital réalisé par la revente aujourd’hui d’une maison achetée il y a 20 ou 40 ans est substantiel. La même performance ne pourra pas être répétée dans 20 ou 40 ans pour une maison achetée aujourd’hui. Voilà une cause importante d’iniquité intergénérationnelle. Et plus l’accès à la propriété devient difficile, plus la part du revenu consacrée au loyer ou à l’hypothèque et aux taxes foncières est grande, plus il devient difficile pour les ménages d’assumer les besoins d’une famille, les taxes et impôts et les cotisations ou autres formes de placement pour la retraite.

L’équation complète de l’équité intergénérationnelle est donc encore plus compliquée à résoudre que celle que propose Luc Godbout. Est-il possible de réduire l’iniquité immobilière, causée par le marché, par des mesures fiscales ? Sinon, comment peut-on y remédier ?

Montréal, le 26 août 2018