La CAQ se vante d’avoir les meilleurs « gestionnaires ». Puis après ?





Moi, je dis que ce qui manque au Québec, ce ne sont pas des « gestionnaires efficaces ». De bons gestionnaires, il y en a partout, et de toutes obédiences politiques !

Ce dont le Québec a le plus besoin, c’est de bons « politiques ». Un gestionnaire, ça se remplace. Mais un bon politique avec une vision, qui sait diriger les « bons gestionnaires », c’est irremplaçable.

René Lévesque était-il un « bon gestionnaire », et Jean Lesage, et Paul Gérin-Lajoie ? Et Jacques Parizeau, vous n’en faites qu’un « bon gestionnaire » ? Jacques Parizeau n’était selon vous qu’un pousse-crayon « efficace » ? Un bon bureaucrate ?

Et… si nous allons à l’extérieur ? De Gaulle (l’intendance suivra), Churchill, Mandela, Gandhi, Kennedy… et tutti quanti. Des « gestionnaires » ? Des bureaucrates ? Des technocrates même ?

Des politiques « bons gestionnaires », il y en a pourtant eu des tas dans l’histoire. Hubert Hoover, président des États-Unis de 1929 à 1934, qui ne sut que faire de la crise de 1929, était vu comme un « supergestionnaire ». António de Oliveira Salazar, président du Portugal et économiste à la mode des années 1920, a laissé son pays dans le sous-développement et la dictature. Il était un supergestionnaire ! Et tous les gouvernements de la droite brésilienne furent d’inspiration technocratique (inspirés d’Auguste Comte). Ils ont enfoncé le Brésil dans la dictature et creusé les disparités sociales.

Bien sûr, la CAQ de François Legault ne conduirait pas le Québec dans un régime salazariste ou brésilien. Ce serait une sérieuse dérive intellectuelle que de le penser. Mais le populisme, l’opportunisme de plusieurs de ses candidates et candidats sonnent une alarme qui, dans le contexte politique occidental actuel, aux États-Unis et ailleurs, ne devrait pas nous laisser indifférents.

Hermel Cyr

Gatineau, le 24 août 2018

Un bouclier qui s’effrite…





Je vous demanderais d’avoir une petite pensée pour nous… les artistes dont les créations s’adressent aux écoliers. Notre vie n’est pas facile. Au cours de la dernière décennie, nous avons vécu trois boycottages de nos créations, utilisés comme moyens de pression par les enseignants. Ces actions peu courtoises ont occasionné des dommages considérables dans notre travail et, par conséquent, dans nos vies de famille.

Voici maintenant que le ministère de l’Éducation décide, semble-t-il, d’autoriser un gel ou encore des coupes draconiennes dans les budgets consacrés aux activités culturelles destinées aux écoles. Cependant, les raisons me sont obscures et, à la limite, injustifiables.

Comme 80 % des revenus de mon théâtre de marionnettes dépendent du milieu scolaire, encore une fois, mon théâtre se retrouve dans une situation critique.

C’est à se demander si les artistes ne sont pas les boucs émissaires des errances que vit notre société. Pourtant, c’est nous qui apportons cet accès à l’invisible, la fantaisie, l’imaginaire, et c’est nous qui avons cette responsabilité d’émerveillement.

J’aime bien l’accueillant service gouvernemental qui se nomme « aide sociale », car j’anticipe un avenir sombre pour nous, les quelques milliers d’artistes jeunesse d’un Québec irréfléchi qui auront à frapper à cette porte.

Louis Bergeron, théâtre Marionnettes du bout du monde

Québec, le 25 août 2018