C'est la rentrée culturelle!

Les scènes montréalaises vont vibrer, celles de la capitale nationale se voudront critiques de leur époque, la danse s'alliera à la nouvelle technologie, et le cirque québécois explorera les thèmes du voyage.

Cet automne, la rentrée culturelle se voudra aussi diversifiée que nos paysages colorés. Voici votre guide pour survoler les plus belles offres de la saison.

Vous y trouverez toutes les informations sur les sorties de disques, les spectacles à venir, les recherches d'un successeur à Kent Nagano et découvrirez les sorties les plus attendues au petit et au grand écran.

Bonne lecture!