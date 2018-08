Dialogue recherché

Il semble bien qu’une attitude commune réunisse les libéraux tant au Québec qu’au Canada. Et cette attitude, c’est le refus d’accepter que des citoyennes et citoyens émettent des objections ou posent des questions sur certains sujets particulièrement délicats, en les qualifiant d’intolérants ou de racistes. Ce faisant, le dialogue ne va pas très loin. Et la cohésion sociale tant recherchée par ces (ir)responsables peut difficilement se solidifier.

Je rappellerai que ce n’est pas une preuve d’allégeance à quelque parti d’extrême droite que de poser des questions sur la façon d’accueillir les réfugiés irréguliers, et encore moins de demander au fédéral quand il paiera les 146 millions au Québec, qui a assumé la grosse partie des frais engagés il y a quelques mois lors de l’arrivée massive de réfugiés au chemin Roxham.

Par ailleurs, on n’est pas tenu d’appartenir à un groupuscule d’extrême gauche pour plaider en faveur d’un accueil solidaire à l’endroit des nouveaux arrivants et manifester ainsi l’ouverture traditionnelle qui nous caractérise. [...]

Ce serait prudent de la part du monde ordinaire de ne pas imiter les chefs des partis libéraux et de ne pas recourir à ces catégorisations extrêmes lorsqu’on aborde des questions importantes, controversées et qui peuvent comporter leur lot d’inquiétudes et de questionnements légitimes.

Le 21 août 2018

Sur le vote libéral des jeunes

« Ce sont désormais les jeunes de 18 à 34 ans qui appuient massivement les libéraux. » C’est une des observations, a priori surprenantes, tirées du dernier sondage du Journal de Montréal sur les prochaines élections québécoises. Je me souviens qu’il n’y a pas si longtemps, nous, les indépendantistes, nous plastronnions et déclarions à qui voulait l’entendre que le mouvement vers l’indépendance était inéluctable puisque l’écrasante majorité des jeunes Québécois était indépendantiste. On comprendra que nous trouvions ce radical renversement de tendance plutôt saumâtre. Que s’est-il donc passé ?

J’émets ici l’hypothèse que le Parti québécois et le mouvement nationaliste québécois ont été victimes de leur succès. Nous avons grandement contribué à transformer les ex-Canadiens français, porteurs d’eau, dominés économiquement et linguistiquement par « nos maîtres les Anglais » (Maurice Seguin), complexés, en Québécois, maîtres de leur économie, vivant dans un environnement français et pourvus d’une robuste confiance culturelle. Bref, nous avons réussi à rendre les Québécois individuellement indépendants, mais avons échoué à rendre le Québec politiquement indépendant ! Triste pied de nez de l’histoire ! Pourquoi les jeunes Québécois aspireraient-ils à l’indépendance puisque toutes les raisons objectives qui sous-tendaient ce mouvement semblent pour eux aplanies ? Le fédéralisme à la Couillard et Trudeau semble leur convenir, ils n’ont de ce fait aucune objection à voter libéral.

Je ne sais pas s’il est possible de renverser cette tendance. Malgré nous, nous avons fait la preuve que les Québécois pouvaient s’épanouir dans le giron fédéral. II appartient maintenant aux plus jeunes souverainistes de trouver les moyens de faire vibrer les cordes nationalistes des plus jeunes générations. [...]

Montréal, le 20 août 2018

La PC, organe de presse du PLC ?

La Presse canadienne (PC) a pondu un reportage rose bonbon sur l’investiture de Justin Trudeau dans Papineau (Le Droit, 20 août 2018). Il semblerait que tout se soit déroulé dans l’harmonie et la bonne humeur. La PC n’a pas jugé pertinent de nous rapporter l’interpellation d’une personne présente qui lui demandait quand il nous rembourserait la facture de 146 millions que nous ont laissée ses « invités ». Vous ne saurez pas non plus la réaction hystérique de M. Trudeau qui a hurlé dans son micro que cette personne était indigne de la citoyenneté canadienne. Pas plus que vous ne saurez qu’un agent de la GRC s’est empressé d’expulser cette personne d’un endroit public, pour avoir pour osé poser une question politiquement embarrassante à son patron. Quant à la facture de 146 millions, meilleure chance la prochaine fois !

Gatineau, le 20 août 2018