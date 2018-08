Prioriser l’environnement

Quand je vois la majorité des partis politiques prioriser l’économie, la santé et l’éducation, ça me met en rogne. En effet, comment ne pas accorder une priorité absolue à l’environnement alors qu’on commence à apercevoir ce qui nous menace ?

Prioriser l’économie avant l’environnement, c’est supposer que l’argent passe avant la sauvegarde de ce que le pape François appelle notre maison commune. Si nous détruisons notre environnement, nous aurons beau avoir plein d’argent, ce ne sera pas utile. On peut dire sans se tromper qu’un environnement sain n’a pas de prix.

Prioriser la santé avant l’environnement, c’est supposer que nous pouvons ne pas être malades dans un environnement détérioré. Les dernières vagues de chaleur nous démontrent, avec leurs nombreux décès prématurés, comme notre santé est fragile devant un environnement qui devient plus austère.

Prioriser l’éducation avant l’environnement, c’est supposer que des enfants scolarisés réussiront à mieux s’en tirer dans un milieu de vie chaotique. Or le chaos sera là pour tout le monde et l’éducation n’y changera pas grand-chose.

Pour un gouvernement, prioriser l’environnement veut dire faire la promotion d’une vie simple et frugale à l’encontre d’une publicité faisant l’apologie du luxe et de la surabondance. C’est, pour un ministère de la Famille, inciter les boomers, dont les enfants ont quitté le nid familial, à déménager dans des logements plus conformes à leurs besoins et à laisser leurs maisons à de nouvelles familles. C’est, pour un ministère des Transports, inciter les gens à vivre sans auto ou avec une voiture correspondant à leurs besoins, à l’opposé de ce que nous connaissons actuellement avec la prolifération des camions et des véhicules utilitaires sport. C’est, pour un ministère du Tourisme, faire la promotion des vacances locales pour contrer efficacement la publicité des voyages internationaux actuellement en pleine explosion. Finalement, prioriser l’environnement, pour un gouvernement, c’est faire la promotion d’un régime moins carné pour des raisons de bien-être animal, de santé et d’économie.

Actuellement, nous sommes dans un état de surabondance et il est relativement facile, pour plusieurs, de couper dans le gras.

Les récentes vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses et les feux de forêt sont tous des signes que les effets des changements climatiques sont à nos portes. Si on ne veut pas vivre dans un monde chaotique à court terme, il faut accorder une priorité absolue à l’environnement. Quand aurons-nous un gouvernement qui aura ce courage ?

Québec, le 20 août 2018

De la pure démagogie

Il faut être profondément démagogue pour tenter de faire croire au public, comme l’a fait récemment Justin Trudeau, que la question posée par une électrice lors d’une assemblée publique contenait un quelconque « message raciste ». J’ai écouté de nombreuses fois l’extrait vidéo où une dame demande à Trudeau « quand le gouvernement fédéral va rembourser au gouvernement du Québec les 146 millions que celui-ci a payés pour l’accueil d’immigrants au Québec ».

J’ai beau tourner sa question dans tous les sens, je ne peux pas voir ce qu’il y a de « raciste » à poser une pareille question : le gouvernement du Québec a effectivement déboursé cette somme pour accueillir des immigrants. Dans la logique de Trudeau, il peut bien inviter le monde entier s’il le désire, pourvu que ce soit les autres qui acquittent la facture… Prendre ses responsabilités ne semble pas une nécessité pour lui, et se le faire rappeler comme ici l’invite manifestement à toutes les outrances verbales !

Lévis, le 21 août 2018