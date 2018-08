Projet Apuiat et loi sur Hydro-Québec





Il y a une « discussion » en cours entre le gouvernement Couillard et Hydro-Québec, que l’on qualifie de bisbille ou de bras de fer. Il s’agit pourtant d’une situation que la Loi sur Hydro-Québec prévoit en établissant le mécanisme par lequel elle doit être réglée.

Cette disposition a été adoptée en 1978, en même temps que la première Politique sur l’énergie du Québec, les deux sur la proposition de Guy Joron, le ministre qui a imposé à Hydro-Québec d’abandonner la filière nucléaire et de lancer des programmes d’économie d’énergie notamment. À l’époque, le gouvernement Lévesque voulait lui aussi agir sur le programme d’équipement d’Hydro-Québec et puissamment, ce qui s’est ensuite produit.

Et ce n’était pas une situation nouvelle. Tous les gouvernements ont voulu et veulent encore se mêler des projets d’Hydro-Québec. Et c’est souhaitable que le gouvernement ait le dernier mot à ce sujet, qui est d’intérêt public. Voici la disposition que le gouvernement a alors fait adopter, pour agir sur le programme d’équipement d’Hydro-Québec de façon ouverte, en exposant ses raisons et en prenant la responsabilité de ses volontés :

22.1. Pour la réalisation de ses objets, la Société prévoit notamment les besoins du Québec en énergie et les moyens de les satisfaire dans le cadre des politiques énergétiques que le gouvernement peut par ailleurs établir.

Le gouvernement Couillard n’a qu’à faire passer un décret en vertu de cette disposition, définissant ses volontés à l’égard des projets, éoliens ou autres, en milieu autochtone, en termes clairs, précisant si les projets doivent aller de l’avant malgré les surplus d’électricité et les balises que le gouvernement croit raisonnables à cet égard. Il peut aussi prévoir la part des travaux confiée à la main-d’oeuvre autochtone et toute autre disposition pertinente.

En vertu de la même disposition, le gouvernement peut même faire un décret spécifique à Apuiat, disant que sa mise en marche est d’intérêt public dans le contexte actuel. Le preneur de décision serait alors clairement identifié.

Alors, la question devient de savoir pourquoi le gouvernement Couillard ne procède-t-il pas ainsi. N’ose-t-il pas exercer ses pouvoirs ? Cette timidité devient aussi une question d’intérêt public.

Claude Dumas, chef de cabinet de Guy Joron (1976-1978) et rédacteur de cet article de la Loi sur Hydro-Québec

Montréal, le 14 août 2018

SPCA : une publicité légitime





Je déplore vivement la décision de la Société de transport de Montréal (STM) de refuser de diffuser une publicité de la SPCA contre les conditions de vie des animaux d’élevage, comme nous l’apprend Le Devoir.

Je milite pour la défense des droits des animaux depuis plus de 40 ans et je n’y trouve rien de mensonger, d’alarmant ou de dénigrant. Les gens de la STM devraient visiter les fermes d’élevage de porcs (on nous le défend d’ailleurs), s’informer de la façon dont ils sont transportés et comment ils sont égorgés. Cette publicité n’a rien d’alarmant.

Il est grand temps que l’on s’inquiète de ces pratiques dans l’industrie. Le cochon est comme toutes les bêtes, il est sensible à la douleur, à tout ce qui se passe autour de lui, il est conscient et raisonnable. Selon les scientifiques, il est même plus intelligent qu’un chien. On ne réserverait pas un tel traitement à un chien ou un chat. Cette publicité n’a donc rien de dénigrant, si l’on se donne la peine de s’informer. Les animaux ne sont pas de la marchandise, qu’on produit à la chaîne.

Bravo à la SPCA.

Jacques Godin, comédien

Montréal, le 17 août 2018