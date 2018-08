Politique repoussoir

Une soirée politique axée sur la génération des 18-35 ans donnait récemment l’occasion aux quatre chefs de partis de réclamer l’implication des jeunes en politique. Mais faire en sorte que les jeunes s’impliquent en politique demande que l’image de la politique et des politiciens soit remise à neuf et offre un vernis de respectabilité qui rejoigne leurs idéaux. Pour la jeunesse, refaire le monde est un objectif noble et sincère qui n’accepte ni le mensonge ni l’opportunisme. Le cirque politique et ses contraintes en rebuteront aussi plus d’un. Et le peu de place et d’influence réelles qui leur seront accordées à l’intérieur de partis menés de mains de fer par des mentors plus âgés fera le reste.

Montréal, le 18 août 2018

Les jeunes et l’environnement

Si l’on se fie à l’article de Guillaume Bourgault-Côté, paru dans Le Devoir du samedi 18 août, faisant état de l’échange entre les quatre chefs des principaux partis politiques du Québec, il semble que les jeunes présents à cet événement organisé par l’INM n’ont pas exprimé d’inquiétude particulière face aux défis environnementaux gigantesques auxquels nous faisons face ; décevant, troublant, incompréhensible. J’ose croire que cela ne reflète pas une indifférence significative d’une proportion importante de nos jeunes, car je compte sur eux pour brasser la cage de tous ceux d’entre nous qui avons la tête dans le sable afin d’exiger de nos politiciens du courage !

Longueuil, le 18 août 2018

Le fiasco de l’éolien

Avec le projet parrainé par les Innus de la Côte-Nord, le dossier de l’éolien refait surface. Il est malheureux que les Innus se retrouvent désormais en plein coeur d’une controverse. Lancée sans grande réflexion et sans véritable analyse quant à sa pertinence chez nous, la filière éolienne n’aurait jamais dû y voir le jour. Notamment dans le sud du territoire, comme c’est le cas. Allez rencontrer les citoyens qui ont des moulins à vent plantés à quelques centaines de mètres derrière leur maison, et vous verrez que l’accueil est loin d’être positif. Le dossier de l’éolien est un fiasco sur toute la ligne. Financier d’abord : il va nous coûter des milliards à terme, comme on le sait avec certitude depuis le rapport de la Vérificatrice générale. Social ensuite : on a érigé ces structures dans les régions habitées, le plus souvent au mépris des citoyens. Sauf de rares exceptions, les retombées économiques sont insignifiantes et les emplois directs rares. À l’origine de la mise en oeuvre de l’éolien, on a invoqué la nécessité de diversifier les sources d’énergie. Diversifier pourquoi ? Rien ne le justifiait. Au royaume de l’hydro-électricité, il était inutile de recourir à d’autres sources d’énergie. Dehors le nucléaire comme on l’a fait avec Gentilly, pas de centrales au gaz ni au charbon. L’éolien oui, mais pour des communautés très isolées, loin des lignes de transport, ou pour des mines du Grand Nord, par exemple. Un des endroits où des éoliennes auraient été pleinement utiles, c’est aux îles de la Madeleine : l’archipel n’est pas desservi par le réseau conventionnel et, c’est bien connu, le vent y est constant toute l’année. Or, une vieille éolienne rouille dans le décor, et ce sera, semble-t-il, le dernier endroit où on en érigera deux nouvelles sous peu. En matière d’énergie, il faut prioriser les options. D’abord, l’économie. L’énergie non produite et non consommée restera toujours la moins chère et la plus écologique. Ensuite, l’hydro-électricité si la ressource eau est disponible : sécuritaire et propre, la moins dommageable à l’environnement. C’est le cas au Québec. Ensuite, le solaire et l’éolien, ou les deux, selon le contexte climatique. Ultimement, les énergies fossiles et le nucléaire. En ayant recours à l’éolien, le Québec a fait fausse route sur toute la ligne, tant du point de vue proprement énergétique, environnemental que social.

Sherbrooke, le 18 août 2018