Parcours politiques de Legault et Couillard

François Legault a été ministre de la Santé en janvier 2002, au moment où les études préliminaires de conception du CHUM se terminaient. Selon Robert Lacroix et Louis Maheu (Le CHUM, une tragédie québécoise, 2010), Pauline Marois avait piloté remarquablement ces études en réunissant une équipe d’une cinquantaine de personnes dirigée par Claude Béland.

Le 15 décembre 2001, le ministre Rémy Trudel, successeur de Pauline Marois, reçut le plan directeur du CHUM dont les coûts avaient été évalués à 1 milliard de dollars par les ingénieurs de SNC. Sa construction devait se terminer en 2006. Le site de l’édifice avait été choisi sur recommandation d’experts.

Les choses allaient donc rondement jusqu’à l’arrivée le 30 janvier de François Legault à la tête de la Santé. Selon les auteurs, un blocage s’est alors produit dû au fait que François Legault répondait de moins en moins aux appels de Claude Béland, qui s’impatientait de l’absence de réponse du gouvernement au plan directeur. Le silence de Legault et les élections du 29 avril 2003 mirent fin au projet Marois.

Les libéraux furent élus et, à l’été 2003, le nouveau ministre de la Santé, Philippe Couillard, imposa la dissolution de l’équipe et le rejet de son projet. Huit ans plus tard, il changea le site de l’hôpital et autorisa sa construction en PPP. Son inauguration se fit en 2017, six ans après le début des travaux. Les coûts triplèrent à 2,9 milliards de dollars.

Le 1er octobre, Legault et Couillard postuleront le poste de premier ministre. L’électorat sera-t-il sensible à leurs parcours politiques ?

Jean-Marie Desgagné

Québec, le 17 août 2018

Des coops à « bines » et à « cannes »

Intéressant article d’Isabelle Paré sur les marchés d’alimentation participatifs (Le Devoir, vendredi 16 août). Une résurgence ! Au tournant des années 1980, il y avait une profusion de coopératives d’alimentation à Montréal.

On distinguait les « coops à cannes » des « coops à bines » selon qu’il s’agissait d’alimentation ordinaire ou granola, mais le principe était le même : participation des membres au travail dans la coop pour des économies importantes dans le panier. Ces coops s’inscrivaient dans le mouvement des groupes populaires et la démocratie « au niveau de la rue ».

Puis, avec le passage des années 1980, ces coops ont fermé les unes après les autres. Il serait intéressant de savoir pourquoi et de comparer avec le mouvement actuel.

Micheline Marier

Montréal, le 16 août 2018

François Ouimet et la terrible vengeance d’un écorché

François Ouimet s’est vengé solidement, en allant pleurer à la télé, devant tout le Québec, en accusant clairement son chef, le premier ministre libéral, très provincial, Couillard, d’avoir manqué à sa parole.

Tout le Parti libéral risque d’en être affecté lourdement, juste à temps, avant le déclenchement des élections générales, ce qui fait que le député de Marquette a nui ainsi à tous les candidats libéraux, à la place de s’être retiré calmement, pour un autre défi, avec sa solide pension gouvernementale.

Gilles Bousquet

Saint-Hyacinthe, le 16 août 2018