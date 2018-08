4 Le projet est piloté de concert entre l’équipe du Centre hospitalier universitaire et la Société québécoise des infrastructures (SQI), dont le directeur de projet, Robert Topping, apparaît ici. L’équipe du NCH croit que cet hôpital se distinguera des autres parce que l’aménagement du bâtiment et des espaces a été pensé en consultant les membres du personnel soignant et certains patients suivant les principes de la méthode «Lean». Francis Vachon Le Devoir