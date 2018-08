Un grand parmi les grands

Je me souviens du jour où une élève de cinquième secondaire de l’école où j’enseignais avait pris l’initiative d’inviter le comédien Albert Millaire à l’amphithéâtre pour mousser le théâtre auprès des élèves.

Cet après-midi-là, la frénésie était palpable dans la salle, où quelque huit cents élèves attendaient avec impatience ce grand comédien, ignorant tout de la prestation qu’il allait leur offrir.

Puis, tout à coup, tel un personnage sorti d’un conte de fées, le grand Albert Millaire apparut sur la scène, muni d’un nez proéminent, vêtu d’un chapeau arborant une longue plume, d’une veste ample resserrée à la taille par une large ceinture, d’un pantalon bouffant et de longues bottes.

Alors, de sa voix de stentor, il annonça aux élèves qu’il allait leur jouer un extrait de Cyrano de Bergerac. Puis, dès qu’il amorça sa longue réplique, un silence sépulcral envahit la salle, si bien qu’on aurait pu entendre voler une mouche. La communication avec les jeunes spectateurs s’est établie aussitôt que l’acteur se mit à parler et à bouger sur scène avec une telle magnificence que les yeux des élèves demeuraient rivés sur Cyrano.

Plusieurs des élèves qui ont assisté à cette prestation s’en souviennent probablement encore aujourd’hui… C’était surtout cela, Albert Millaire, un grand parmi les grands, qui envahissait la scène pour finalement se l’approprier tout entière !

Henri Marineau

Québec, le 16 août 2018

La face cachée du Canada

Le gouvernement canadien a commis une belle bourde diplomatique en critiquant publiquement l’arrestation de Samar Badawi ; une des diverses militantes ayant subi les foudres du régime saoudien. Comme l’a appris à ses dépens son frère Raïf, le royaume wahhabite ne reculera pas en ce qui a trait au traitement des activistes osant lever le ton chez notre allié hétéroclite.

Sans remettre en question la bonne foi de la ministre Chrystia Freeland dans ses dénonciations, le gouvernement canadien serait beaucoup plus productif en prêchant par l’exemple le respect des droits de la personne dans le monde.

En plus de partager une vision eurocentriste de la défense des droits de la personne, le bilan du Canada est loin d’être sans taches. Rappelons-nous que le gouvernement Trudeau approuve et défend la vente d’armes, de véhicules de combat, de missiles et d’autres instruments de guerre à la coalition saoudienne attaquant sans relâche le Yémen depuis trois ans. Par ailleurs, plusieurs hélicoptères ont été vendus aux Philippines massacrant des milliers de civils, femmes et enfants et forçant le déplacement de milliers d’autres dans sa guerre contre la drogue et le terrorisme. Ces contrats se chiffrant en centaines de millions de dollars semblent valoir plus que les vies terrassées par ces régimes sanguinaires.

En Afrique et en Amérique latine, les minières canadiennes s’attaquent violemment aux luttes autochtones et paysannes pour la protection des territoires et des droits des travailleurs. Par l’entremise des autorités locales, des conditions de travail semblables à l’esclavage sont imposées, des populations sont déplacées, des femmes sont violées et des opposants pacifiques sont assassinés.

Finalement, à l’intérieur même de nos frontières, un juge de la Cour fédérale soutient que des Autochtones pourraient demander l’asile dans un autre pays en raison des risques qu’ils courent pour leur vie. Bien que le Canada reste une figure de proue au plan international en ce qui concerne les droits de la personne fondamentaux, la réalité est tout autre. Au moins, le gouvernement Trudeau a l’amabilité d’accueillir les migrants qu’il crée indirectement.

Rali Jamali

Le 13 août 2018