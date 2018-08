La campagne électorale provinciale commencera le 23 août prochain

Le coup d’envoi de la campagne électorale sera donné le jeudi 23 août, a annoncé samedi le chef du Parti libéral, Philippe Couillard.

Dans son discours de clôture du Congrès des jeunes libéraux à Montréal, le premier ministre a confirmé avoir opté pour un déclenchement hâtif de la campagne devant mener aux élections générales du 1er octobre.

Au total, la campagne électorale durera 39 jours, soit le maximum permis par la loi.

« Je vous annonce que le 23 août, dans 12 jours, nous serons en campagne électorale », a lancé Philippe Couillard à la foule de jeunes militants et d’élus libéraux rassemblés devant lui.

« Je vous annonce que le 1er octobre, dans 50 jours, les Québécois éliront un nouveau gouvernement libéral majoritaire », a-t-il ajouté, pendant que la foule lui répondait avec des cris et des applaudissements.

Une « guerre de tranchées »

Avant lui, le président de campagne du Parti libéral, Alexandre Taillefer, a déclaré que la route vers l’élection du 1er octobre s’annonçait « extrêmement difficile ». « C’est une guerre qui va se gagner dans les tranchées, et on va avoir besoin que vous nous aidiez tous », a-t-il lancé aux jeunes libéraux.

Le premier ministre Couillard a plutôt évoqué le début d’« une grande marche vers la réélection du Parti libéral du Québec ».

« Ensemble, marquons encore une fois l’histoire du Québec », a-t-il scandé. « Le 1er octobre prochain, les Québécois feront le choix de l’avenir, du leadership et de la confiance », a-t-il avancé.

Plus tôt cette semaine, pendant que commençait à circuler la rumeur d’un déclenchement hâtif de la campagne électorale, des figures influentes du Parti libéral ont affiché leur préférence pour cette option.

« Plus on a de temps pour expliquer et démontrer des faits et nos politiques, meilleur c’est pour nous [au] Parti libéral, parce qu’on a un bilan qui est extraordinaire dans l’histoire politique du Québec », a notamment déclaré le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Plus de détails à venir.