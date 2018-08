Dédicaces à Paul Gérin-Lajoie

Comme je l’ai fait pour Claire Kirkland-Casgrain et « Pops », j’ai tenu à assister aux funérailles de Paul Gérin-Lajoie. Dans ce genre d’événement, ce que j’apprécie par-dessus tout, c’est écouter les hommages. Alors que notre société est vieillissante, j’ai trouvé intéressant que son fils François nous rappelle qu’au cours des dernières années, malgré son physique fragile, cette vedette de la Révolution tranquille avait conservé sa vivacité intellectuelle.

Philippe Couillard a souligné son legs « universel » et « intemporel ». Quant à Sébastien Proulx, il a rappelé que « l’éducation, c’est la liberté ». Par contre, j’étais perplexe lorsque Hélène David a évoqué « l’aube de l’exercice démocratique qui nous attend ». Tenait-elle à ce qu’on se remémore de quel parti était le défunt ? Bon, puisqu’il est question d’élection, voyez-vous poindre beaucoup de visionnaires dignes de PGL à l’horizon ?

J’étais d’accord avec Mamadou N’Doye, ex-ministre originaire du Sénégal, lorsqu’il a déclaré que « la littératie » n’était pas tout et qu’il fallait aussi des « compétences de vie » pour aboutir à « l’autonomie ».

Finalement, j’ai eu la chair de poule lors de la prise de parole de l’animatrice Annie-Soleil Proteau, « petite fille d’Hochelaga » à qui La dictée P.G.L « avait donné des ailes ».

Que PGL veille sur tous ces jeunes qui vont bientôt reprendre le chemin des classes…

Martine Lacroix

Montréal, le 9 août 2018

Verdissement… responsable !

Il fait chaud. Ça va continuer. Il faut combattre les îlots de chaleur. Il faut verdir. Ça, on le sait. Mais il est grand temps que Montréal s’engage dans un verdissement responsable.

Lundi soir, au conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, en réponse à deux interventions sur l’herbe à poux, une plante responsable de 75 % des allergies saisonnières, la mairesse suppléante, Christine Gosselin, s’est réfugiée derrière l’argument de la biodiversité (qui veut être contre la vertu ?) et celui que « nous n’avons pas les effectifs » requis pour justifier l’inaction de ses services sur les terrains publics, dont une piste cyclable envahie.

Cette attitude défaitiste s’accompagne de l’ignorance, chez les élus, de la disponibilité d’un soutien financier pour le déploiement d’une stratégie de réduction des pollens allergènes (SQRPA-Fonds vert) dans les arrondissements. Ni vues, ni connues non plus les initiatives en cours dans Villeray (une première corvée avec l’Éco-Quartier) et dans CDN-NDG (éradication de l’herbe à poux dans les parcs avec la SOCENV), toutes deux à l’initiative de citoyennes.

En plus, on ignore que les villes nord-américaines, y compris Montréal, plantent en grande majorité des arbres mâles qui, s’ils sont plus « propres » parce qu’exempts de fruits à ramasser, émettent du pollen. Ce sont des mâles, pas des arbres stériles !

Avec le pelletage dans la cour du provincial des coûts de santé générés au niveau local par un verdissement irresponsable, ce sont tous les contribuables, et pas seulement les personnes allergiques, qui sont concernés.

Il est révolu le temps où nos élus pouvaient donner une p’tite tape dans le dos des citoyens engagés pour les encourager à continuer leur travail invisible d’arrachage d’herbe à poux alors que les services des arrondissements continuent à utiliser les deniers publics pour verdir, oui, mais de manière irresponsable. Élus, assumez vos responsabilités !

Line Bonneau

Montréal, le 7 août 2018