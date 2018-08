Warhol au Vatican en 2019

L’an prochain, le Vatican accueillera une exposition qui pourrait s’avérer étonnante, mais seulement à première vue. En effet, Andy Warhol, l’artiste pop y sera l’objet d’une exposition spéciale explorant ses liens avec le catholicisme. Toute sa vie, Warhol a fréquenté l’église, ne serait-ce parfois que pour y faire un bref passage. Mais l’influence du catholicisme sur le père du pop art est loin de se limiter à cela. Bob Colacello, qui fut éditeur du magazine Interview (fondé par Warhol en 1969), disait de ses portraits de célébrités qu’ils étaient essentiellement des icônes pour une société post-religieuse. En fait, les signes de l’enfance religieuse de Warhol se manifestaient même jusque dans son entourage de la célèbre Factory. Son compagnon de voyage, photographe et ami Christopher Makos remarquait un jour que Warhol s’était toujours entouré inconsciemment de catholiques, tout comme lui.

À sa mort, en 1987, on a rappelé que durant les dernières années de sa vie, il avait participé à offrir des repas aux sans-abri de New York, et ce, dans l’anonymat le plus complet. De la même façon, il était alors entouré de jeunes artistes marqués par la religion, qui eux aussi allaient faire leur marque par la suite. Un certain Keith Haring qui, dans sa jeunesse, traversa une période « Jesus freak », puis une certaine… Madonna. Cette même Madonna dont on oublie trop souvent que ses débuts sont étroitement liés au monde de l’art du début des années 1980 à New York. Dans une photo du magazine GQ en 1983, elle y apparaît d’ailleurs (non identifiée) aux côtés de son petit-ami d’alors, le peintre Jean Michel Basquiat.

Après combien d’autres avant lui, Warhol toute sa vie n’a cessé de rappeler une chose fondamentale : à savoir qu’un artiste peut soit être un fervent croyant, soit s’opposer farouchement aux dogmes religieux, mais il ne saurait en aucun cas faire fi de cette même question. Au prix de donner dans un art stérile et qui tourne en rond, comme le répète sans cesse, et à raison, l’historienne et féministe non orthodoxe Camille Paglia.

Yvan Petitclerc

Le 8 août 2018

L’affichage syndical

L’affichage n’est pas respecté par les syndicats, juste à voir les « décorations » sur les SAQ. Nous, société, nous sommes imposé des règlements sur la publicité afin d’éviter le débordement actuel, car avouez-le, nous parlons ici de faire la promotion d’une position d’affaire, de publicité.

Dans ces règles, nous suspendons les règlements d’affichage sur les poteaux d’utilité publique à des fins démocratiques exclusivement pour les partis politiques et pour la période électorale. Hors de cette période, même les partis politiques sont tenus aux mêmes règles d’éthique.

Cher syndicat, vous n’avez pas perdu votre chat ni ne faites une vente de garage. Alors, SVP, respectez donc la population

Éric Barnabé

Québec, le 8 août 2018

Les facettes du fédéralisme

Mardi, par l’entremise d’un journaliste, le premier ministre libéral Philippe Couillard a posé la question suivante au chef caquiste : « M. Legault dit qu’il va demander des pouvoirs à Ottawa. Et si c’est non, il va faire quoi ? »

François Legault fera ce que vous avez fait, M. Couillard, au lendemain de la réponse négative de Justin Trudeau à votre proposition de rouvrir la Constitution canadienne, à savoir RIEN !

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 8 août 2018