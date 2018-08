Des promesses

En tant que résident anglophone de la banlieue ouest de Montréal âgé de 73 ans, je constate que « Les promesses électorales des partis politiques » adressées à la communauté d’expression anglaise sont différentes et révélatrices (Le Devoir, 4 août 2018).

Brièvement, le Parti libéral du Québec se vante d’avoir créé le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise ; le Parti québécois déclare qu’il respectera les droits fondamentaux de la communauté anglophone et le Québec solidaire promet de respecter ses institutions.

En revanche, la Coalition avenir Québec (CAQ) ne promet rien de particulier aux anglophones. Toutefois, dans le cadre de son Plan santé, elle s’engage à aider les familles québécoises en réduisant le temps d’attente pour voir un médecin, d’accroître les services le soir et la fin de semaine, et de permettre aux patients de prendre rendez-vous en ligne avec leur médecin.

De plus, j’apprécie également la politique sur l’éducation de la CAQ, laquelle assure aux parents des communautés anglophones de pouvoir exercer leur droit constitutionnel de gérer et de contrôler leurs écoles, tout en améliorant la quantité et la qualité des services dispensés aux élèves.

On est chez soi au Québec. Les promesses électorales des politiciens sont source d’espoir et d’attentes. Par conséquent, il est de notre devoir, en tant que fiers Québécois, anglophones comme francophones, de voter le 1er octobre prochain.

Chris Eustace

Montréal, le 8 août 2018

Le droit de tuer ?

Au Québec, à quoi carbure-t-on au juste ? Autoriser légalement des activités pétrolières dans notre réseau hydrique, dont la construction inévitable d’oléoducs, est inqualifiable. Pourquoi prendre sciemment le risque énorme de contaminer à outrance notre exceptionnel bassin d’eau douce déjà plutôt mal en point en nombre d’endroits, alors qu’on sait que l’eau est essentielle à la vie sous toutes ses formes et à l’ensemble de l’industrie alimentaire ? Dans sa forme actuelle, la nouvelle Loi québécoise sur les hydrocarbures, que le gouvernement libéral a prévu de mettre en vigueur avant les élections, n’a-t-elle pas toutes les allures d’un droit de tuer ? Entre mettre en péril l’élément premier du principe de vie et une poignée de dollars, la question du choix ne devrait même pas être au programme.

Guy O’Bomsawin

Le 8 août 2018

Le vide politique

Ce nouvel affichage humoristique de la part du Parti québécois n’augure rien de bon pour nous, citoyens. Cette tendance à utiliser de plus en plus des spécialistes en communication, pour ne pas dire des boîtes de publicité, démontre une chose : le vide astronomique de contenu du discours politique. Cette publicité, dont l’objectif, pour la plupart du temps, est de nous faire avaler des couleuvres, prend la place de ce qui devrait nous servir de repères pour évaluer des projets sociétaux promus par des partis politiques.

On veut nous embobiner avec des blagues en se disant, avec raison probablement, que le peuple aime bien rigoler et aime bien aussi ceux qui avouent leurs faiblesses pour montrer qu’ils font, eux aussi, partie du vrai monde quand il s’agirait de nous proposer des avenues sur des questions aussi urgentes que le rapport entre la croissance économique et l’impératif environnemental, par exemple. Mais non, d’un côté, on fera en sorte que le peuple puisse décompresser du stress de la vie en fumant un bon joint et de l’autre on le fera rire.

S’il vous plaît, la politique ne devrait jamais être un show de boucane, nous avons besoin d’y voir clair plus que jamais !

Marc Boucher

Laval, le 7 août 2018