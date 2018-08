Sauver le monarque

Depuis des années maintenant, on ne cesse d’organiser des campagnes pour la sauvegarde du monarque, ce papillon originaire du Mexique qui une fois l’an traverse le continent pour retrouver la seule plante hôte pour sa chenille, l’asclépiade. Ces campagnes sont gentilles, elles nourrissent l’intérêt pour la bête. Mais il faut plus que cela.



Lundi matin, qui se présente devant chez moi, dans mon rang et dans mon entrée, un monarque. J’en suis bien heureux. Sans tarder, je cours chercher ma caméra. Au retour, je découvre qu’on vient tout juste de tondre les deux côtés du chemin, au sud comme au nord. Or, dans ces fossés, je le sais depuis longtemps, on trouve de l’asclépiade en abondance.



L’an passé, je suis passé à ma municipalité pour savoir de qui relève le tondeur de fossé dans nos campagnes. On m’a répondu que ce sont les municipalités rurales, et non le ministère des Transports du Québec, qui donnent le mandat à un tondeur pour leur coin du monde. Or, pour un tondeur, il est possible, assez facilement, d’apercevoir même le feuillage de l’asclépiade qui diffère vraiment de tout le reste [...].



J’avais l’air d’un Martien pour la jeune fille et la dame de 50 ans qui étaient derrière le comptoir.



Mon monarque, lui, tout comme moi, a constaté que l’asclépiade, comme le reste d’ailleurs, avait été tondue. Il ne restait plus qu’un petit bout d’asclépiade qui avait échappé à la tonte. [...]



Écoutez, nous pouvons mener toutes les campagnes du monde pour la sauvegarde du monarque, ce sera toujours fort gentil et nous aurons bonne conscience.



Mais tant que nous n’obtiendrons pas l’engagement du ministère des Transports du Québec et des municipalités rurales d’éviter la tonte de l’asclépiade le long des chemins de campagne, nous n’arriverons à rien de sérieux.

Jean Provencher, historien

Le 7 août 2018



Retour sur Kanata

Merci pour l’entrevue avec le coauteur de Kanata, Michel Nadeau. Malgré ses éclaircissements, les responsables de la situation restent principalement et toujours les créateurs de cette oeuvre pour…



… ne pas avoir explicité dès le début que la compagnie en est une de répertoire, donc une « banque » permanente de comédiens qui ne changent pas quelle que soit la pièce qui leur tombe sous la main ;



… ne pas avoir impliqué des Autochtones dans le processus de création collective dès le départ — nous savons à quel point les Européens sont véritablement et volontairement ignorants de la situation culturelle et historique de l’Amérique du Nord, en particulier des Premières Nations.



En voulant bien faire, les créateurs sont tombés dans le piège d’un certain provincialisme et d’une inconscience qui sont périmés — quoi qu’on pense du courant « politiquement correct ».

Nigel Spencer

Montréal, le 1er août 2018



Les bien-pensants

Dans la saga entourant les deux créations de Robert Lepage, SLĀV et Kanata, et qui a conduit à leur annulation, l’antagonisme entre les termes « appropriation culturelle » et « liberté d’expression artistique » a certes joué un rôle dominant.



Toutefois, à mes yeux, le facteur lié au conformisme des bien-pensants est loin d’avoir reçu toute la couverture médiatique à laquelle il avait droit. En effet, l’acharnement quasi systémique des « possesseurs tranquilles de la vérité » a réussi à infiltrer sournoisement les médias qui, eux, ont influé directement sur la pensée populaire.



Pour Robert Lepage en particulier et les créateurs en général, cette saga ne fait qu’encarcaner la liberté d’expression artistique [...].



Une situation dramatique, voire suicidaire, qui risque de créer un exode de nos grands créateurs si le gros bon sens ne remet pas les pendules à l’heure !

Henri Marineau

Québec, le 31 juillet 2018