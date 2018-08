Perdre les pédales

Je suis scandalisé par l’intervention de la mairesse Valérie Plante pour faire reculer, pardon, pour discuter avec l’administration du cimetière Mont-Royal concernant sa décision de bannir les cyclistes des allées du cimetière. L’administration du cimetière a eu le courage de prendre une décision qui s’imposait et elle a l’autorité de le faire.

[...] Il est réjouissant de penser que nous pourrons nous promener calmement sans craindre l’arrivée de cyclistes à vive allure. J’appuie l’administration du cimetière dans sa décision et j’invite la mairesse à arrêter de protéger une minorité représentée par un lobby hyperactif, et ce, au sein même du bureau de la mairesse.

J’aimerais que Valérie Plante se penche aussi sur la disparition de places de stationnement sur l’avenue des Pins entre Saint-Urbain et Saint-Laurent, qui sont pourtant pratiques lorsque je vais chez mon ostéopathe. Je ne savais pas que c’était un crime de se déplacer en voiture à Montréal.

Mais Projet Montréal, dans son désir de voir disparaître l’automobile de la ville, rend la vie plus difficile aux citoyens. Un peu plus d’écoute et de dialogue serait apprécié de ce parti. Nous devrons y repenser à la prochaine élection.

Christian Demers

Le 1er août 2018

L’éthique en mal de moralité

Au sujet de la querelle entre Courville et XYZ, j’aimerais attirer l’attention des lecteurs sur un point passé inaperçu. Outre le fait que Mme Courville a investi les pages du Devoir, et deux fois plutôt qu’une, pour évoquer des faits et conflits qui ne concernaient pas le grand public a priori (la nouvelle en litige n’étant même pas publiée), son appel à l’éthique me semble illégitime.

Prendre la plume pour dénoncer ses collègues dans les journaux ne fait pas la preuve d’un sens élevé de l’éthique. D’autres moyens, plus humains, de traiter l’affaire existaient sans doute. Mme Courville a préféré crier au scandale et s’attirer des faveurs en se posant comme victime d’une situation somme toute fort courante dans tous les conseils d’administration et comités : la discorde. Celle-ci se solde généralement en toute collégialité par l’entente, le compromis ou une séparation à l’amiable.

Peut-on vraiment considérer Mme Courville comme ayant l’autorité morale pour donner des leçons d’éthique à ses collègues ou à ses détracteurs ? Salir publiquement la réputation de nos pairs (dans un milieu précaire et compétitif, qui plus est) me paraît injustifié en soi et même suspect quant aux motivations sous-jacentes. En l’occurrence, le chapeau de la vertu a les bords bien larges.

Gabriel Laverdière, chercheur en arts et lettres

Le 1er août 2018

Le français éclopé

Je voudrais réagir à la lettre de Jean Dussault (« Kické out de ma radio ») dans laquelle il déplore la mauvaise qualité de la langue française à la radio de Radio-Canada. Cette situation, où l’on utilise trop souvent des anglicismes et une syntaxe déficiente, est aussi présente à la télévision de notre société d’État. Elle atteint des niveaux gênants en Outaouais, où je réside. Je suis très tolérant quand un journaliste ou un correspondant commet une bévue en français lorsqu’il est sur le terrain et qu’il n’a que trente secondes pour faire son topo. Mais les nouvelles qui sont lues sont passées par le pupitre, ont été revues et devraient donc être exemptes de ces bourdes. Et je ne parle pas de la bande défilante de nouvelles au bas de l’écran, où s’ajoutent de fréquentes inversions de lettres. Je n’ai jamais reçu de réponse aux lettres que j’ai envoyées aux dirigeants de Radio-Canada à ce sujet. Il est malheureux que Radio-Canada n’accorde pas plus d’attention à la qualité de la langue. C’est indigne de la société d’État et très insultant envers les francophones.

André Senécal

Gatineau, le 2 août 2018