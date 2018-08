Kické out de ma radio

Ma radio est celle de Radio-Canada. Pas parce que j’y ai travaillé 36 ans, mais parce que c’est celle, la seule, que j’écoute. Je la trouve à ce point essentielle que j’ai été pendant quelques années le porte-parole des Amis de Radio-Canada.

Je suis, hélas ! devenu un ami trop souvent déçu par ce qui y passe maintenant pour la qualité de la langue. Le kické out écorchant de mon titre est venu d’une chroniqueuse qui n’a pas trouvé « remercié », « congédié », « viré », « renvoyé » pour raconter ce qui est arrivé à quelqu’un de… licencié. Une autre nous a parlé du bass drummer de tel groupe ; un autre de l’engagement non-stop de quelqu’un. Que de brefs exemples éructés non pas sur des mois, mais en quelques heures et qui illustrent une mode, ou en tout cas une tendance déplorable. Il ne s’agit pas de parler pointu la bouche en cul-de-poule ; il s’agit de respecter et de propager une langue qui constitue une des définitions essentielles d’une communauté minoritaire en Amérique du Nord. Laissons aux Franco-Français que ça amuse les cérial killeur et les poweur strugol.

Je conçois très bien et j’accepte aussi aisément que Radio-Canada fasse appel à des plus jeunes (que moi !) pour rechercher un nouvel auditoire afin de prolonger son utilité et asseoir sa pérennité. Mais pas au prix de me marcher sur la langue.

Votre lucidité vous honore, Madame Pelletier, et éclaire la néo-grande noirceur qui attaque notre société timorée. Non seulement on veut museler et infiltrer la création artistique, mais on exige maintenant une autocensure de la part des auteurs. Le concept d’appropriation culturelle en fait foi. Concept flou qui prête à toutes les interprétations et qui laisse subodorer qu’il est strictement mauvais.

Et pourtant, c’est le rêve de toute société qui accueille des immigrants de les voir s’approprier la langue du pays et ses us et coutumes. Et les natifs ont aussi tout intérêt à s’approprier les valeurs des nouveaux arrivants qui ont beaucoup à partager. L’appropriation culturelle mutuelle est le gage d’une cohabitation riche et réussie.

Mais les éteignoirs et les nouveaux curés ne l’entendent pas ainsi. Leur pensée manichéenne divise le monde en deux, les bons et les méchants. Et dans leur délire idéologique, les bons sont tous et toujours bons et les méchants, tous et toujours mauvais. La nuance, ils y sont allergiques. Et c’est en vertu de cette régression quasi religieuse que la lumière au bout du tunnel restera éteinte pour longtemps encore. À moins qu’on adopte un néo-refus global et qu’on passe à l’attaque dans les plus brefs délais.

Un bruit inimaginable. Nous avons passé la fin de semaine dernière au mont Tremblant, accompagnés par un bruit de fond qui couvre toute la région : le vacarme insupportable des chars de course à la piste de course Mont-Tremblant ! Cette piste de course fonctionne encore et surtout les fins de semaine. Cherchez l’erreur : on fait rouler ces machines qui emmerdent tout le monde durant les plus belles journées de l’année ! On m’a dit que des démarches sont en cours pour régler ce problème… Mais il me semble qu’il y a urgence en la demeure, sinon qui a intérêt à posséder un chalet ou une résidence dans cet environnement hostile ? Le bruit commençait dès 9 h le matin pour s’éteindre à la fin de la journée vers 17 h. Du délire. Pendant ce temps, des petits écolos se promènent en silence tout autour dans les pistes cyclables sur leurs bicyclettes ou encore en trekking au son de cette pétarade ! Quelle ironie !

