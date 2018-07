Une sculpture détruite à Baie-Saint-Paul

En 1966, le sculpteur Jean Gauguet Larouche (1935-1986) participa à un procès public contre la Ville d’Alma (Lac-Saint-Jean) qui avait lancé à la rivière une sculpture de l’artiste Raymond Mitchell. Ce fut une lutte épique.



Or, nous avons appris récemment qu’une sculpture de Gauguet-Larouche réalisée à la fin des années 1960 dans le cadre du Festival folklorique de Baie-Saint-Paul a tout simplement été détruite et jetée au rebut par la Ville de Baie-Saint-Paul.



Dans la biographie de Gauguet-Larouche (Gauguet l’indigné, Éditions Charlevoix, 2017), la sculpture est présentée ainsi : « En 1968, il crée pour le Festival folklorique de Baie-Saint-Paul une sculpture d’acier nommée « Symbiose Écolo-folklorique » d’acier et pierre (5X9) très avant-gardiste qui fut exposée un temps devant l’église de la localité. » C’est donc un geste indigne et inacceptable que la Ville de Baie-Saint-Paul a fait ici. Surtout en cette ville où l’art devrait avoir son importance. C’est une façon de faire inqualifiable et il importe que le grand public sache comment les responsables municipaux de Baie-Saint-Paul traitent les oeuvres d’art.



Avons-nous évolué au Québec depuis 1966 ? Sommes-nous encore dans cette grande noirceur où les artistes de valeur sont rayés de l’espace public et leurs oeuvres réduites en cendres ? L’exemple de Baie-Saint-Paul est à signaler et s’avère très regrettable.



Gauguet-Larouche crierait fort et haut face à ce geste scandaleux de la Ville de Baie-Saint-Paul contre la libre expression et l’art. Il n’est plus là pour le faire et c’est maintenant à nous de demander le respect de nos oeuvres d’art et de nos artistes contre des vandales municipaux, ceux d’hier à Alma comme ceux de Baie-Saint-Paul aujourd’hui.

Serge Gauthier

La Malbaie, le 30 juillet 2018

« L’économie est à l’écologie ce que l’astrologie est à l’astronomie »

Ce titre est rendu ma maxime quand il s’agit d’évaluer les doctes enseignements des économistes (dont mon frère, météorologue, dit qu’ils ont été créés pour bien faire paraître sa profession). Car, n’en déplaise au professeur Bernard, la nature n’a que faire des salmigondis explicatifs justifiant la production d’un pétrole aussi sale que celui provenant des sables bitumineux. Que ce soit par le gaspillage d’eau qu’elle requiert, les lagunes archipolluées qu’elle laisse derrière s’écoulant sournoisement vers la nappe phréatique et dans le fleuve Mackenzie empoisonnant la faune et les humains qui s’y abreuvent, ou par l’accumulation, non pas comptable, mais réelle de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, la nature encaisse ces « externalités » altérant lentement mais sûrement ses équilibres… jusqu’aux points de bascule qui ne figurent malheureusement pas dans les abracadabrantesques théories économiques.



Car le vrai problème, c’est la domination des tartufes d’une pseudoscience servant le plus souvent d’alibi à un système oligarchique qui ne carbure qu’à une croissance se voulant sempiternelle. Je parle évidemment du capitalisme, dont le principal moteur demeure de faire de l’argent avec de l’argent. Tant et aussi longtemps que des crises ne viendront pas culbuter les doctrines des valets de l’ordre établi, les reléguant dans la filière des supercheries, nous serons aux prises avec leurs délires. Comme l’a dit le grand chef cri : « Quand vous aurez coupé le dernier arbre, mangé le dernier poisson et pollué la dernière rivière, alors seulement vous rendrez-vous compte que l’argent ne se mange pas. » Il faut lire Trop tard, la fin d’un monde et le début d’un nouveau pour prendre la mesure du drame qui se dessine.



Alors entre Don Quichotte et Tartufe, je préfère le discours du rêveur à celui du mystificateur !

Pierre-Alain Cotnoir

Le 30 juillet 2018