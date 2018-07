Les aberrations de la rectitude

On a constaté depuis quelques années que la langue de bois s’est introduite dans le discours de nos politiciens. Pour éviter les pièges médiatiques, parler pour ne rien dire est devenu la norme en politique. Cette approche s’apparente à une forme d’autocensure que s’imposent les personnalités publiques pour ne pas se perdre dans les dédales des sujets controversés touchés par la rectitude.

Même en privé, dans les conversations entre amis, nous mettons souvent des gants blancs ou noirs selon le cas, pour discuter de certains sujets. Si quelqu’un ose outrepasser la frontière du convenu dans ses propos, il précisera qu’il se le permet dans l’intimité, et que jamais il n’oserait le faire dans la sphère publique de peur d’être ostracisé par les bien-pensants d’un consensus artificiel à la mode.

Voilà maintenant qu’au nom du concept flou de l’appropriation culturelle, cette forme de censure touche le milieu théâtral. Robert Lepage, ce créateur respectueux de toutes les minorités visibles ou invisibles, a dû annuler deux de ses pièces qui sont tombées sous le couperet de la rectitude artistique. Pour certains, les formes d’art devraient s’exprimer strictement par ceux et celles qui sont représentés dans l’oeuvre présentée. Cette approche de ghettoïsation ne risque-t-elle pas d’enfermer la vie artistique dans un folklore qui se priverait de l’oxygène extérieur nécessaire à l’évolution de la création ?

Plus récemment, certains censeurs ont également envahi le territoire littéraire. Pour eux, certains thèmes ne devraient plus se retrouver dans les oeuvres romanesques : décrire un viol serait un sujet inapproprié pour un auteur. Où va s’arrêter cette rectitude qui touche de plein fouet la liberté de créer ? Qui osera dire que les aberrations découlant du penser vrai ne sont que des dérives d’un désir d’enfermer la société dans une nouvelle ère de censure et de conservatisme de la pensée ?

Neuville, le 27 juillet 2018

Société lisse

Les récents événements qui ont marqué l’actualité culturelle n’augurent rien de bon pour l’avenir de la société. Dans leur poursuite frénétique d’un univers parfait, certaines factions n’hésitent pas à fouler aux pieds des valeurs que les collectivités occidentales tiennent pour fondamentales, voire sacrées : droit à la dissidence, liberté de penser et de parler, droit à la création.



Le paradoxe, c’est qu’au nom de revendications légitimes, on divise au lieu d’unir. Sous prétexte d’inclusion, on exclut. Au motif de favoriser le métissage des cultures, on obtient précisément l’effet inverse par des manifestations, des insultes et des menaces : on relègue chacun dans son ghetto, interdisant aux uns de parler des autres. C’est ainsi qu’un Blanc ne peut plus aborder de sujets noirs ou autochtones sans risque de lynchage public, qu’un homme ne peut plus parler de viol ou d’agressions sexuelles sans encourir les foudres de quelques féministes enragées, qu’une comédienne hétérosexuelle ne peut plus jouer le rôle d’un transgenre.



Cela heurte, choque et indispose, toutes choses interdites dans un monde qui se veut parfaitement lisse et irréprochable. Ces dérives, parfaitement prévisibles depuis l’avènement de la bienséance politique il y a quelques décennies, sont le plus souvent le fait de minorités qui ont compris que parler haut donne l’illusion du nombre. La majorité, elle, se tait. Elle ne s’aperçoit pas que les dérives des forts en gueule nous mènent tout droit vers un univers étouffant ou le masque d’une condescendante bienveillance cache le visage d’un autoritarisme draconien.

Le 27 juillet 2018