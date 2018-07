La polémique Kanata dérape

Précisons d’abord que l’on doit comprendre et accueillir avec générosité la sensibilité des nations autochtones qui ont été massacrées par les diverses nations européennes qui arrivaient sur ces terres étrangères comme si elles en étaient les maîtres depuis toujours. On ne peut pas faire comme s’il n’y avait pas eu là une immense injustice, qu’il faut reconnaître et maintenant corriger.

Mais dans les discussions des dernières semaines, j’ai cru percevoir, à certains moments, une légère odeur de censure. On peut ne pas être d’accord avec un spectacle, mais de là à l’interdire, il y a un pas que les gens ne devraient pas franchir. On ne peut pas exiger que seuls des Autochtones puissent être les interprètes du spectacle Kanata qui sera créé à Paris dans quelques mois. Depuis quand les Français ne doivent être personnifiés que par des Français, les Allemands par des Allemands, les gais par des gais, etc. ?

On doit comprendre la sensibilité des communautés qui ont été massacrées dans l’Histoire. On doit les consulter pour ajuster notre vision le cas échéant. Mais on ne peut pas accepter que les malheurs que nous leur avons imposés les enferment dans un univers qu’elles seraient les seules à pouvoir habiter. On doit refuser la prétendue règle qui voudrait que des non-Autochtones n’aient pas le droit d’être touchés par ce que les Premières Nations ont vécu. Et que les « autres » devraient éviter d’exprimer sur une scène, ou n’importe où ailleurs, les sentiments que leur inspirent ces événements passés qui ont laissé de malheureuses traces dans les paysages de nos pays.

Ne laissons pas ces effluves de censure rendre impossible l’essentiel dialogue démocratique que nous devons continuer pour mieux nous comprendre. [...]

Ronald Albert

Boucherville, le 24 juillet 2018

Il est où, le PQ… ?

Nonobstant la campagne publicitaire syndicale anti-CAQ et anti-PLQ qui, par ricochet, favorise le PQ, on ne peut pas dire que le parti de Jean-François Lisée fasse la une des manchettes par les temps qui courent [...].

En effet, pendant que MM. Couillard et Legault font les coqs dans leur cantine à hot-dogs tout en distribuant des poignées de main à leurs admirateurs, vêtus de leur complet de politicien par des journées de 30 degrés, aucun signe de vie ne transpire de la bourgade péquiste.

À ce sujet, la dernière sortie de M. Lisée dont j’ai souvenir a trait à la dernière année où les Bleus de l’équipe de soccer de France avaient remporté la victoire tout comme le PQ lors de la même année, ce qui a fait prédire au chef du PQ que le même scénario se répéterait cette année… Avouons que la comparaison n’a rien pour fouetter les ardeurs des souverainistes !

Même si la campagne électorale officielle n’est pas encore amorcée, il m’apparaîtrait opportun, voire essentiel, que Jean-François Lisée et sa troupe rendent visite aux amateurs québécois des terrasses pour [...] tenter de remonter tant bien que mal la longue pente qui les maintient loin en troisième position lors des derniers sondages… En attendant, on ne peut que se demander il est où, le PQ ?

Henri Marineau

Québec, le 25 juillet 2018

Des Bixi électriques ?

De tous les vélos circulant dans les rues, les Bixi sont les plus indisciplinés. Souvent conduits par des touristes ou des gens peu familiarisés avec le vélo urbain, peu de Bixi respectent les règles de partage de la route dans les rues, les carrefours et les pistes cyclables, constituant un danger et une nuisance notoires à l’endroit des autres usagers de la route. Tout cela est toléré au nom du vélo en libre partage, qui vient gonfler la part modale du vélo, mais doit-on maintenant permettre à ces gros vélos lourds de se déplacer jusqu’à 32 km/h grâce à une assistance électrique ? Le danger sera aussi grand qu’avec les scooters électriques, pourtant interdits dans les pistes cyclables (même si la Ville tarde à appliquer sa propre réglementation). Il est urgent de revoir cette décision.

Luc Le Blanc

Montréal, le 25 juillet 2018